ИНТЕРПАЙП в 2025 году уплатил 5,566 млрд грн налогов и сборов

Отчисления в государственный бюджет составили 4 млрд 046 млн грн, в местные бюджеты – 782 млн грн. Еще 737 млн грн Компания перечислила как ЕСВ.

Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП:

- Несмотря на тяжелую ситуацию внутри Компании, связанную с перебоями в энергоснабжении в целом, ИНТЕРПАЙП еще раз подтвердил свой статус крупного налогоплательщика. Мы продолжаем производить и экспортировать продукцию с добавленной стоимостью, платя в бюджеты всех уровней – как на региональном, так и на общенациональном – десятки тысяч гривен с каждой тонны готовой продукции. Благодаря этому тысячи украинцев в прифронтовом регионе обеспечены рабочими местами.

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2025 году ИНТЕРПАЙП реализовал 470 тыс. т трубной продукции и 89 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1150 человек.

В 2025 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,566 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.