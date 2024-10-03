"Интеррыбфлот" присоединяется к инициативе "Сделано в Украине": курс на развитие отечественного производства

Президент Владимир Зеленский в феврале 2024 года анонсировал запуск экономической платформы "Сделано в Украине", направленной на усиление диалога между государством и бизнесом. Инициатива охватывает ключевые аспекты экономического развития страны, включая отказ от российского рынка, рост производства украинских товаров, увеличение занятости и экспорта.

Ведущий украинский производитель рыбных консервов "Интеррыбфлот", известный брендом "Аквамарин", поддерживает президентскую инициативу "Сделано в Украине". Компания демонстрирует готовность к активному диалогу с государством и намерение участвовать в развитии отечественной экономики, несмотря на вызовы военного времени.

Реальные шаги по поддержке национальной экономики

"Интеррыбфлот" уже демонстрирует соответствие целям инициативы. Компания обеспечивает работой около 400 сотрудников, в том числе 3-5% работников с инвалидностью, и планирует увеличить штат минимум на 10% в ближайшие годы. В 2023 году предприятие уплатило более 104 миллионов гривен налогов.

Григорий Луцай, соучредитель "Интеррыбфлота", подчеркнул: "Мы не просто поддерживаем инициативу президента – мы воплощаем ее в жизнь и готовы к активному диалогу с государством. Наша стратегия направлена на развитие отечественного производства и укрепление экономики Украины".

Компания активно работает над импортозамещением, отдавая предпочтение украинским поставщикам. Около 60% всех закупок осуществляется у резидентов Украины. В частности, в 2024 году "Интеррыбфлот" успешно заменил импортную балтийскую кильку на отечественную тюльку, сохранив высокое качество продукции.

В условиях военного положения "Интеррыбфлот" играет стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Компания уже поставила более 12 миллионов банок консервов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Инновации и расширение производства как залог развития

Андрей Чуклин, совладелец компании, рассказал о планах по расширению производства: "Мы разработали программу модернизации, которая позволит увеличить наши мощности на 20-25%. Это не только повысит нашу эффективность, но и создаст новые рабочие места".

"Интеррыбфлот" также активно готовится к выходу на европейский рынок, что соответствует цели инициативы по наращиванию украинского экспорта. Компания находится в процессе получения необходимых сертификатов для экспорта продукции в ЕС.

Особое внимание уделяется энергетической независимости предприятия. "Мы уже установили мощные генераторы, обеспечивающие бесперебойную работу производства при отключениях электроэнергии. Следующим шагом станет запуск солнечной электростанции мощностью 100 кВт", – отметил Луцай.

В ближайшее время потребители смогут увидеть на полках магазинов продукцию "Интеррыбфлота" с маркировкой "Сделано в Украине", что подчеркнет приверженность компании национальным интересам.

Участие таких компаний, как "Интеррыбфлот", в инициативе "Сделано в Украине" демонстрирует готовность украинского бизнеса не только адаптироваться к сложным условиям, но и активно инвестировать в будущее страны и вести конструктивный диалог с государством. Это способствует восстановлению и укреплению национальной экономики, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках.