Инцидент с российскими дронами обрушил польские акции и злотый

Атака повлияла на акции / © Pixabay

Реклама

Польские акции упали после инцидента с вторжением российских беспилотников в Польшу. Злотый ослаб на 0,4% по отношению к евро.

Об этом пишет издание Reuters.

В частности, индекс акций Варшавской биржи снизился примерно на 1,3%. Инвесторы считают, что таким образом рынок реагирует на неопределенность дальнейшего развития событий.

Реклама

Отмечается, что индекс акций Варшавской биржи — это один из немногих находящихся в минусе региональных индексов в Европе.

«Это не паника, а заметное движение вниз», — сказал Конрад Рычко, аналитик DM BOS.

Напомним, во время воздушной атаки по Украине, которую устроила Россия, пострадала Польша.

Почти два десятка беспилотников, залетевших в воздушное пространство Польши во время массированного удара по Украине, польские военные назвали «актом агрессии, который угрожал безопасности граждан».

Реклама

Польша попросила применить статью 4 Североатлантического договора, позволяющую членам НАТО выносить вопросы на рассмотрение Североатлантического совета — главного политического органа НАТО.

Статья гласит, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены НАТО сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО. И после этого будут делать все, чтобы помочь подвергшейся нападению стране.

Хотя это событие и обсудят на Североатлантическом совете, пока реакция других стран Альянса не столь же тревожна, как в Польше.

В России традиционно заявили, что это не ихние дроны.

Реклама

«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Зачастую даже не пытаясь предоставить хоть какую-нибудь аргументацию», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.