Инвестиции во время войны: ДТЭК и Vestas построят крупнейшую ветровую электростанцию в Украине за 450 млн евро

Группа ДТЭК и Vestas 4 декабря на климатической конференции ООН COP28 подписали меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Проект поддержан Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании. Инвестиции во вторую очередь ВЭС составят 450 млн. евро и будут профинансированы за счет средств компании, а также передовых западных банков под государственные гарантии.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Меморандум о взаимопонимании между ДТЭК и Vestas, ведущим мировым производителем ветровых турбин, предусматривает, что датская компания поставит ветровые турбины в Украину для строительства второй очереди Тилигульской ВЭС", — говорится в нем.

Подписание состоялось в присутствии еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

II очередь ВЭС будет состоять из 64 ветротурбин (по 6 МВт) с общей мощностью 384 МВт. И очередь мощностью 114 МВт была введена в эксплуатацию весной 2023 года.

Финально I и II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС будут иметь мощность 500 МВт (83 ветротурбины). Станция будет способна производить около 1,7 ТВт-ч электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс. домохозяйств. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО2 ежегодно на 1,7 млн. тонн.

ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить строительство в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин можно ожидать с конца 2024 года.

Проект ВЭС соответствует концепции развития в Украине распределенной генерации, поддержанной президентом Владимиром Зеленским.

Это еще одно свидетельство высокого доверия западных инвесторов к Группе ДТЭК, которая неоднократно подтверждала репутацию ответственного партнера. Мы верим в победу Украины и не ждем окончания войны, чтобы привлекать собственный и западный капитал в создание новой инфраструктуры. Уже сегодня мы не только ежедневно восстанавливаем то, что оккупанты с такой настойчивостью разрушают, но и строим новую украинскую энергетику, новые электростанции», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как отмечается в сообщении, проект Тилигульской ВЭС разработан в соответствии с утвержденной акционером ДТЭК Ринатом Ахметовым долгосрочной стратегией компании по достижению углеродной нейтральности и интеграции в единый рынок стран Европейского Союза.

«Мы очень рады расширению нашего сотрудничества с ДТЭК и строительству Тилигульской ВЭС, которая будет способствовать восстановлению энергетического сектора Украины и продемонстрирует открытость страны для бизнеса… Я хотел бы выразить признание визионерскому лидерству ДТЭК – благодарю за доверие, которое вы оказываете Vestas», — подчеркнул Х., генеральный директор VESTAS, при подписании.

Напомним, в мае 2023 года ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС в Николаевской области с 19 турбинами мощностью 114 МВт.