Инвестиционный банк Goldman Sachs прекращает работу в России

Инвестбанк стал первым среди крупных банков с Уолл-стрит, который выходит из РФ после начала войны против Украины.

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. заявил, что прекращает работу в России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии существующих обязательств на рынке", — сообщает банк.

Как отмечает издание, при выходе из России банк будет продолжать торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, однако уже не будет делать ставки по их котировкам.

Напомним, более сотни компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

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