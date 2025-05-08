"Инвестируйте вместе с нами": Гендиректор ДТЭК Тимченко обратился к международным партнерам

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинские проекты.

Об этом он заявилв интервью Rzeczpospolita.

"В течение многих месяцев инвесторы воспринимали нас только как зону боевых действий, но сейчас мы видим, что наше восприятие меняется - из страны войны в страну возможностей. Инвесторы начинают задавать больше вопросов, они становятся более конкретными, просят поддержки в изучении возможностей, а некоторые уже даже начинают инвестиции как капитальные партнеры", - рассказал он.

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Тимченко выразил надежду на то, что эти намерения оправдаются и в Украину начнут заходить прямые иностранные инвестиции.

"Мое послание всегда такое: посмотрите на Украину иначе и воспользуйтесь преимуществом первых шагов. Украина - это большая страна, где процедуры менее забюрократизированы, чем в ЕС, и где проще что-то построить. Вы поддерживали Украину в самый тяжелый период нашей жизни - во время этой войны, и теперь пришло время, чтобы мы выразили свою благодарность. Поэтому, если мы реализуем совместные инвестиции в Украине для укрепления энергетической безопасности Европы - это будет наш вклад в ответ на вашу поддержку", - подчеркнул он.

Гендиректор ДТЭК рассказал, что для начала инвесторам нужно обратиться в Министерство экономики Украины, которое указывает какие проекты могут быть привлекательными.

Тимченко добавил, что если речь идет об инвестициях в энергетику, то инвесторы могут обращаться к ДТЭК за информацией по энергетическому сектору

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"Не бойтесь приезжать в Киев. Поскольку мы инвестировали 1,2 миллиарда евро и строим такие большие проекты во время войны, это лучшее доказательство того, что это возможно, не говоря уже о том, что будет возможно после войны", - подытожил он.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова инвестирует 450 млн евро в строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции.