Инвестируют в жилье: в Украине повысился спрос на недвижимость

Преимущественно покупают для аренды.
Пандемия повысила спрос на украинское жилье.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Аналитики провели исследование недвижимости за год и пришли к такому выводу. Они уверяют, что из-за коронавируса, который спровоцировал закрытие границ, украинцы начали инвестировать "отложенные" средства на жилье, вместо путешествий.
Согласно исследованию, часть граждан покупают квартиры, чтобы со временем сдавать их в аренду. При этом украинцы стали более требовательны к покупке жилья. Кроме места расположения, сейчас интересуются сервисом, придомовой территорией и инфраструктурой.
Как сообщалось, в Украине стремительно дорожают квартиры. Рост цен на недвижимость риэлторы объясняют повышенным спросом, а также удорожанием строительных материалов. В год стоимость квадратных метров в Украине выросла в среднем на 17%. Впрочем, в ближайшее время тенденция к удорожанию недвижимости будет продолжаться.
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