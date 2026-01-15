Реклама

Для инвестора-новичка большинство проектов отельной недвижимости в Буковеле очень похожи друг на друга. Все представлены красивыми картинками, обещают тишину, очаровательные виды Карпат и пестрят цифрами доходности.

Возникает закономерный вопрос: какой же именно объект стоит внимания?

Мы попросили Игоря Мироненко, CEO известной своими необычными архитектурными решениями девелоперской компании "Перспектива Групп" , пояснить, как следует действовать потенциальному инвестору на этом рынке.

"Первое, что важно обозначить сразу, - это потенциальная доходность. В недвижимости она, как правило, складывается из двух частей: операционной доходности - регулярного денежного потока от эксплуатации, и капитализации - прироста стоимости объекта за период владения. В одних проектах заявляют до 8%, в других — до 15% и выше, но уже с учетом капитализации. Однако важно понимать: все обещанные цифры - лишь прогнозы разной степени достоверности, которые сделаны в период высокой волатильности рынка. Разумеется, с большой вероятностью можно утверждать, что при отсутствии грубых просчетов любой проект в этой нише будет прибыльным. Но реальный потенциал доходности остается оценочным и зависит как от фактического операционного результата (NOI), так и от динамики стоимости актива, на которую влияют рыночные условия и ставки капитализации. Иными словами, какие бы проценты ни назывались, чаще всего это ориентир, а не базис для принятия решения", - объяснил эксперт.

Большинство прогнозов по доходности рассчитаны исходя из текущей динамики загрузки отелей в Буковеле и на курортах карпатского региона в целом. При этом данные за 2020–2025 годы демонстрируют высокую волатильность при сохранении общего восходящего тренда. На практике такие расчеты не в полной мере учитывают возможные рыночные колебания и стресс-сценарии - равно как и потенциал дополнительного роста. Иными словами, фактическая доходность может оказаться как выше, так и ниже заявленных значений.

В последнее время в экспертной среде звучат опасения, что после перемирия туристический спрос в Карпатах может снизиться из-за возвращения украинцев к зарубежным поездкам. Действительно, открытие границ может стать причиной некоторого снижения потока внутренних туристов.

Но при этом уже есть немало фактов, которые указывают на обратную тенденцию - курорты класса Буковеля будут стабильно востребованы европейским туристом:

Во-первых , Карпаты являются воротами в Украину для гостей из Европы. То есть, значительная часть туристических маршрутов послевоенной Украины затронет все всесезонные курорты - Буковель, Трускавец и пр.

Во-вторых , за годы войны украинцы осознали, что "украинский сервис" оказался весьма конкурентоспособным в Европе и стал своего рода брендом. А “сарафанное радио” продвигает эту идею уже за пределами диаспоры.

В-третьих, тот же Буковель и другие курорты Карпат получили существенный толчок развития именно в результате туристического бума военного времени. Инфраструктура здесь поменялась и количественно, и качественно.

Таким образом, уже понятно, что часть внутриукраинского спроса будет заменена европейским. Но кто наш новый потенциальный турист? И как выбрать нишу для вложений, которая останется актуальной после перемирия.

Европейский турист привык к высоким ценам на горнолыжных курортах, и по этому параметру Буковель вполне сопоставим с альпийскими направлениями. Однако он также требователен к уровню сервиса - как к заявленной "звёздности" отеля, так и к визуальной составляющей: дизайну, состоянию номеров, общественных зон. Поэтому первый критерий успешности инвестиционного проекта в послевоенных реалиях - это правильный рыночный сегмент: отель должен соответствовать ожиданиям европейской аудитории по классу и уровню исполнения.

"Если мы сегодня выбираем ниши, которые будут максимально сохранять востребованность после мира в Украине - рецепт универсальный. Как показывает практика морских курортов нашей страны, при любой волатильности спроса стабильно востребованными остаются high-end и low-end сегменты. Иначе говоря, самые дорогие и самые дешёвые варианты с приемлемым для среднего туриста уровнем обслуживания. Профиль спроса европейского гостя лишь смещает акценты в сторону премиальности", - уточняет Игорь Мироненко.

И, конечно же, никто не отменял такие качественные показатели - как архитектуру, интерьер номеров, инфраструктуру, опыт и репутацию обслуживающей отель компании и, несомненно, компетенцию застройщика.

"Большинство инвесторов стремится вкладывать деньги только в активно строящиеся проекты. Так они минимизируют риски. С одной стороны это очень правильно. Но в высокий сезон в Буковеле для комфорта отдыхающих все стройки останавливаются администрацией курорта. И никто не отменяет риск того, что отель может встать на паузу на уровне третьего этажа или даже финишной отделки из-за недостатка средств или просчетов при проектировании. Поэтому есть более универсальный рецепт - портфолио и репутация застройщика", - добавляет девелопер.

Не меньшую роль играет компетентность и репутация управляющей компании.

"Если от застройщика зависят только здания, инфраструктура и внешний вид отеля, то реальная прибыльность проекта на 100% завязана на управляющую компанию. В случае сильных репутационных издержек даже крепкий бренд может пошатнуться. И если мелкое неудобство в номере гость еще простит, то 40 минут ожидания на рецепции - никогда", - отмечает эксперт.

Этой зимой отзывы в системе Google Maps красноречиво показали, кто и на каком уровне обеспечивает сервис в Карпатах.

"На сегодняшний день мы считаем наиболее перспективным и предсказуемым для прибыльности high-end сегмент Буковеля, рассчитанный на премиальный семейный отдых, а также зарубежных туристов”, - резюмирует CEO компании Перспектива Групп и отеля Forrest Resort , Игорь Мироненко.

“Именно такое видение отельной недвижимости воплощается в проекте Forrest Resort, поэтому в нем нет случайностей. Тихий район курорта рядом с центром - возле Mountain Residence, прямой выход на лыжи, премиальная архитектура, обеспечивающая единение с природой, и одна из наиболее компетентных управляющих компаний на рынке - Maestro Hotel Management с опытом обслуживания зарубежных отелей 5*, которая с самого начала участвует в разработке проекта. В нашем понимании все это - формула успеха новых отельных проектов в Карпатах. Амбициозная архитектура нам привычна - наши проекты Башни и Амфитеатр шли в глубоком авангарде и стали узнаваемыми символами на карте Украины. Сейчас мы хотим создать свой символ на карте Буковеля".

Таким образом, рецепт успешных инвестиций в недвижимость Буковеля и Карпат в целом включает четыре ключевых фактора:

правильно выбранную рыночную нишу;

привлекательный и детально проработанный проект;

сильную репутацию девелопера;

компетентность отельной управляющей компании.

В итоге, потенциальному инвестору важно ориентироваться не на заявленную доходность и красивую "обложку", а глубже анализировать устойчивость проекта к потенциальным рыночным колебаниям, его соответствие ожиданиям потенциальных клиентов и качество управления после сдачи в эксплуатацию.