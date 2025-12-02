- Дата публикации
Инвестиции вопреки войне: как иностранный капитал изменяет экономическую карту Киева и области Новости компаний
Украинский рынок инвестиций продолжает трансформироваться под влиянием войны, демонстрируя тенденции, которые еще несколько лет назад казались маловероятными. Несмотря на угрозы, иностранные компании не только не покинули страну, но открывают новые бизнесы, формируя обновленную инвестиционную географию.
Об этом сообщил на LIGA.Бизнес CEO инвестиционной группы "Молодость" Антон Мирончук.
Инвесторы в Украине видят стратегический потенциал
Эксперт отметил, что в начале полномасштабного вторжения аналитики прогнозировали резкое падение инвестиционной активности. Однако данные свидетельствуют о другом: инвестиционный ландшафт не только устоял — адаптировался.
За период войны в Украине зарегистрированы сотни новых предприятий с иностранным капиталом – это не просто благотворительность или гранты, это инвестиции с перспективой прибыли. Они несут деньги, технологии и экспертизу, необходимые для долгосрочного восстановления.
В 2023 году приток прямых иностранных инвестиций вырос до $4,2 млрд,
В 2024-м — снизился до $3,33–3,98 млрд,
В первом квартале 2025 года НБУ зафиксировал $178 млн чистого притока.
В то же время, более 70% этих инвестиций — это реинвестированные доходы международного бизнеса, а не новые «зеленые» проекты.
Антон Мирончук, CEO инвестиционной группы «Молодость» подчеркнул:
«Инвесторы в Украине видят стратегический потенциал. Да, сегодня преобладает реинвестирование, но сам факт того, что бизнесы продолжают вкладывать в свои украинские подразделения, означает высокий уровень доверия. Это фундамент будущего инвестиционного скачка после победы».
Запад и Киевщина - новые точки экономического роста
Одним из ключевых трендов стало географическое перемещение инвестиций. Более безопасные регионы на западе страны постепенно превращаются в производственные и логистические хабы.
По мнению Антона Мирончука, регионы с перспективой интеграции в европейские цепочки поставок становятся наиболее привлекательными для частного капитала. Киев и Киевщина сохраняют статус центров международного бизнеса, однако теперь инвестиции здесь в значительной степени нацелены на региональные возможности, а не только на столичный рынок.
Эксперт добавляет:
«На инвестиционной карте Украины формируется новая логика: бизнес ищет не просто крупные города, а регионы с потенциалом роста в условиях восстановления. И этот потенциал сегодня наиболее очевиден на западе страны и Киевской области».
Куда уходят деньги: приоритетные сектора
Иностранные инвесторы сейчас вкладываются в сферы, определяющие экономическое восстановление:
Инфраструктура и энергетика: EBRD планирует инвестировать не менее €1,5 млрд в 2025 году.
Горнодобывающая отрасль: новые соглашения с США открывают возможности для инвестиций в критические минералы.
Западные регионы становятся площадкой для новых производственных предприятий.
Финансы, недвижимость, ИТ: традиционные сектора сохраняют стабильный интерес.
Однако, по мнению Антона Мирончука, вызовы остаются:
нехватка greenfield-проектов;
регуляторные барьеры;
валютные опасности;
угроза обстрелов даже в «относительно безопасных» регионах.
Что дальше: инвестиционное окно возможностей после войны
KSE прогнозирует, что уже в 2027-2028 годах объем FDI может составить $10 млрд ежегодно. Аналитики ожидают появления нового «промышленного пояса» в Киевской области, развития логистики, энергетики и сектора критических минералов.
CEO инвестиционной группы «Молодость» подытожил:
«Иностранные инвестиции сейчас – это не временная поддержка, а стратегическая ставка на украинское будущее. Чтобы эта ставка сработала, нужны непрерывные реформы, защита инвесторов и прозрачные правила игры. У Украины есть шанс стать новым центром экономического роста в Европе — и этот процесс уже начался».
