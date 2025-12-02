Инвестиции вопреки войне: как иностранный капитал изменяет экономическую карту Киева и области

Реклама

Об этом сообщил на LIGA.Бизнес CEO инвестиционной группы "Молодость" Антон Мирончук.

Инвесторы в Украине видят стратегический потенциал

Эксперт отметил, что в начале полномасштабного вторжения аналитики прогнозировали резкое падение инвестиционной активности. Однако данные свидетельствуют о другом: инвестиционный ландшафт не только устоял — адаптировался.

За период войны в Украине зарегистрированы сотни новых предприятий с иностранным капиталом – это не просто благотворительность или гранты, это инвестиции с перспективой прибыли. Они несут деньги, технологии и экспертизу, необходимые для долгосрочного восстановления.

В 2023 году приток прямых иностранных инвестиций вырос до $4,2 млрд,

В 2024-м — снизился до $3,33–3,98 млрд,

В первом квартале 2025 года НБУ зафиксировал $178 млн чистого притока.

В то же время, более 70% этих инвестиций — это реинвестированные доходы международного бизнеса, а не новые «зеленые» проекты.

Антон Мирончук, CEO инвестиционной группы «Молодость» подчеркнул:

«Инвесторы в Украине видят стратегический потенциал. Да, сегодня преобладает реинвестирование, но сам факт того, что бизнесы продолжают вкладывать в свои украинские подразделения, означает высокий уровень доверия. Это фундамент будущего инвестиционного скачка после победы».

Запад и Киевщина - новые точки экономического роста

Одним из ключевых трендов стало географическое перемещение инвестиций. Более безопасные регионы на западе страны постепенно превращаются в производственные и логистические хабы.

По мнению Антона Мирончука, регионы с перспективой интеграции в европейские цепочки поставок становятся наиболее привлекательными для частного капитала. Киев и Киевщина сохраняют статус центров международного бизнеса, однако теперь инвестиции здесь в значительной степени нацелены на региональные возможности, а не только на столичный рынок.

Эксперт добавляет:

«На инвестиционной карте Украины формируется новая логика: бизнес ищет не просто крупные города, а регионы с потенциалом роста в условиях восстановления. И этот потенциал сегодня наиболее очевиден на западе страны и Киевской области».

Куда уходят деньги: приоритетные сектора

Иностранные инвесторы сейчас вкладываются в сферы, определяющие экономическое восстановление:

Инфраструктура и энергетика: EBRD планирует инвестировать не менее €1,5 млрд в 2025 году.

Горнодобывающая отрасль: новые соглашения с США открывают возможности для инвестиций в критические минералы.

Западные регионы становятся площадкой для новых производственных предприятий.

Финансы, недвижимость, ИТ: традиционные сектора сохраняют стабильный интерес.

Однако, по мнению Антона Мирончука, вызовы остаются:

нехватка greenfield-проектов;

регуляторные барьеры;

валютные опасности;

угроза обстрелов даже в «относительно безопасных» регионах.

Что дальше: инвестиционное окно возможностей после войны

KSE прогнозирует, что уже в 2027-2028 годах объем FDI может составить $10 млрд ежегодно. Аналитики ожидают появления нового «промышленного пояса» в Киевской области, развития логистики, энергетики и сектора критических минералов.

CEO инвестиционной группы «Молодость» подытожил:

«Иностранные инвестиции сейчас – это не временная поддержка, а стратегическая ставка на украинское будущее. Чтобы эта ставка сработала, нужны непрерывные реформы, защита инвесторов и прозрачные правила игры. У Украины есть шанс стать новым центром экономического роста в Европе — и этот процесс уже начался».

