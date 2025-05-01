Соглашение о полезных ископаемых: Свириденко объяснила, как будет работать инвестиционный фонд

Юлия Свириденко.

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Инвестиционный фонд, созданный в рамках двустороннего соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых, станет мощным инструментом для привлечения как финансов, так и инновационных технологий.

Об этом заявила первый вице-премьер и министерша экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

"Конечно, чем больше инвестиций, чем больше успешных проектов, тем больше возможностей для того, чтобы обе страны зарабатывали", – отметила она.

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По словам Свириденко, поддержку фонда будет обеспечивать американское агентство DFC (US International Development Finance Corporation). Именно оно поможет Украине привлечь инвестиции и технологии от ведущих фондов и компаний не только из США, но и Европейского Союза и других государств.

Отдельный акцент в сотрудничестве сделан на внедрении новых технологий, способствующих более эффективной разработке стратегических ресурсов.

"Передача и развитие технологии - это важные составляющие соглашения. Думаю, хорошо понимать, что нам нужна не только инвестиция, но и инновация", - отметила министерша.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ охватывает сотрудничество в сфере безопасности, разработки недр и продажи стратегического сырья — в общей сложности речь идет о 57 видах минералов.