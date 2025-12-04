Инвестиция или риск: почему скупка валюты в декабре не принесет прибыли

© Associated Press

Об этом написал Oboz.

Как отмечается, ключевую роль в поддержании стабильности играет политика Национального банка. Регулятор продолжает активно сглаживать значительные курсовые колебания на межбанковском рынке из-за валютных интервенций. Это эффективно не дает доллару резко взлететь, даже несмотря на ожидаемое увеличение спроса со стороны импортеров и бизнеса в канун новогодних праздников. Аналитики подчеркивают, что ожидаемый рост курса является скорее психологическим и сезонным фактором, а не признаком фундаментальной финансовой нестабильности.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов отметил, что до конца 2025 года ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной. А курсовые колебания будут «в приемлемых пределах».

«Ожидается, что в годовом измерении инфляция по итогам декабря не превысит 10%, а совокупно за ноябрь – декабрь составит 1–1,5%. То есть пока нет причин для беспокойства», – рассказал он.

Специалисты финансового маркетплейса КИТ Group фиксируют традиционный рост спроса на валюту в конце года, связанный с деловой активностью и закрытием финансовых периодов. Однако благодаря интервенциям НБУ и достаточным резервам рынок остается в управляемом коридоре. Не следует рассматривать покупку доллара в декабре как выгодную инвестицию, по крайней мере для краткосрочной прибыли. Эксперты рекомендуют фокусироваться на долгосрочном планировании.

«В государственный бюджет на 2026 год уже заложен среднегодовой курс 45,7 грн за доллар, и вряд ли стоит ожидать обратного четкого тренда: скорее, речь идет о полностью контролируемой НБУ плавной девальвации», — пояснили специалисты КИТ Group.

Следовательно, главным сдерживающим фактором для стремительного роста курса в декабре остаются действия НБУ, активно сглаживающего колебания, делая массовую скупку валюты неоправданным шагом.