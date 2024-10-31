Инвесторы «Киевгорстроя» требуют докапитализировать компанию и достроить жилье для 40 тысяч семей

Инвесторы "Киевгорстроя" требуют от Киевсовета докапитализировать компанию и достроить жилье, которого ждут около 40 тысяч семей.

С таким требованием представители инвесторов вышли сегодня на митинг возле Киевской мэрии.

Об этом сообщается в сюжете "1+1".

«Инвесторы требуют докапитализации строительной компании, акции которой на более 80% принадлежат именно городу. Согласно финансовому аудиту, чтобы возобновить строительство 22 замороженных комплексов, Киевсовет должен запланировать более 2 млрд грн в бюджет в следующем году», — говорится в сюжете.

Компания «Киевгорстрой» – крупнейший девелопер страны – прекратила строительство жилья с начала широкомасштабного вторжения России из-за отсутствия денег. Заложниками ситуации стали около 40 тысяч инвесторов. Среди них, в частности, несколько тысяч семей военных, сообщает издание.

Ранее инвесторы «Киевгорстроя» уже выходили на митинг, во время которого пытались привлечь к своей проблеме перекрытием улицы Крещатик.