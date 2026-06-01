Инвесторы в энергетику, которые входят в Украину во время войны, получат значительные преимущества в будущем — глава ДТЭК

Несмотря на продолжающуюся войну, у Украины есть несколько преимуществ, которые могут дать потенциальным инвесторам возможность получить долгосрочную выгоду.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Конечно, на первый взгляд разговоры об инвестициях в разгар войны звучат странно. Но компании, которые входят в Украину сейчас, могут оказаться среди тех, кто выиграет в долгосрочной перспективе. У нас есть огромные запасы газа, большие хранилища, колоссальный потенциал для ветровой и солнечной энергетики, много земли и высококвалифицированных инженеров. Война также полностью трансформировала сотрудничество между государственным и частным секторами», – рассказал он.

Тимченко объяснил, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК инвестировал 2,4 млрд евро в поддержку энергосистемы.

Эти средства были направлены на восстановление поврежденных в результате обстрелов энергетических объектов, а также строительство новых мощностей и систем накопления энергии.

Он подчеркнул, что развитие «зеленой» энергетики – это один из приоритетов компании.

«Конечно, возобновляемые источники энергии – это не вопрос идеологии для меня, а вопрос безопасности и независимости. Именно поэтому возобновляемые источники энергии являются одними из важнейших технологий для будущего Европы», – подчеркнул Тимченко.

Ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины.

