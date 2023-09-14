iPhone 15: цена и сколько дней нужно работать в Украине, чтобы купить новый телефон — исследование

Если в Украине работник со средней зарплатой будет экономить все средства, может купить новый телефон через два месяца.

В США недавно представили новый iPhone 15, стоимость которого там начинается от 799 долларов до 1199, в зависимости от модели. Телефон этой марки настолько популярен, что в мире начали определять "индекс айфона". В Украине это тоже делают.

Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Как отмечается официальные цены на гаджеты в США: от 799 долларов за базовый iPhone 15, от 899 долларов за iPhone 15 Plus. За iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max придется заплатить от 999 и 1199 долларов соответственно.

В Украине эти телефоны могут стоить дороже из-за налогов. Окончательная их цена будет известна после 22 сентября, когда официально стартуют продажи, однако уже известна предварительная стоимость.

Для расчета исследователи выбрали модель iPhone 15 Pro в базовой комплектации на 128Gb. Официальная цена этой модели от Apple составляет 999 долларов. В Украине на сегодняшний день телефон можно предзаказать за 49 999 грн. По данным сайта по поиску работы, средняя зарплата в нашем государстве 17 500 грн.

Компания Apple представила свои новейшие продукты, в том числе iPhone 15 Фото: Apple

Для определения индекса айфона исследователи берут за основу 21 рабочий день в месяц. Так что из расчета 17 500 грн/21 день имеем 833 грн.

"Чтобы вычислить индекс iPhone" 2023 в Украине делим 49 999 на 833 и имеем 60 рабочих дней. Для чистоты эксперимента проведем аналогичные подсчеты, но с данными Пенсионного фонда Украины. В ведомстве среднюю зарплату в 2023 году называют на уровне 16 012 имеем "Индекс айфона" - 65 рабочих дней ", — говорится в исследовании.

Там отмечают, что все зависит индивидуально, ведь люди разных профессий получают разную заработную плату, кроме того, в этот период могут быть и другие расходы.

Напомним, Apple представила новые iPhone 15 и часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

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