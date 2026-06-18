Ипотека под 3%: правительство назвало категории украинцев, которые получат жилье

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Для ветеранов и семей погибших героев изменили условия государственной программы льготного кредитования «єОселя». Теперь для этих категорий граждан процентная ставка будет составлять 3% годовых в течение первых 10 лет, после чего она вырастет до 6%. Обновленные правила вступят в силу через месяц.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«єОселя» для ветеранов — какие есть льготы

Сообщается, что кроме снижения ставки правительство также обновило нормы относительно площади жилья, которые будут действовать для всех участников программы:

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Для квартир: 52,5 м² на одного человека; 73,5 м² для семьи из двух или трех человек. Для каждого следующего члена семьи (начиная с четвертого) прибавляется 21 м2, однако общая площадь не может превышать 115,5 м2.

Для жилых домов: 62,5 м² на человека; 83,5 м² для семьи из двух или трех человек. На каждого следующего члена семьи предусмотрено дополнительно 21 м2, но предельный лимит составляет 125,5 м2.

«Мы будем и дальше улучшать условия программ для наших защитников, ветеранов и их семей», — отметила Юлия Свириденко.

«єОселя» — последние новости

Напомним, государственная программа доступной ипотеки «єОселя» остается одним из ключевых инструментов для приобретения жилья в Украине. Она позволяет украинцам получить ипотечный кредит по значительно более низким процентным ставкам, чем на рынке — под 3% или 7% годовых.

Ранее мы писали, что по несогласованности законов украинские военные и ветераны с оккупированных территорий не могут использовать государственные жилищные ваучеры как вклад по ипотеке «еселя».

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