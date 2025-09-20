Искусственный интеллект и расширение финансовой инклюзии: инсайты с DIGITAL HORIZONS

Реклама

Конференция собрала ведущих экспертов банковской и финтех-отраслей, представителей регуляторов, страховых компаний, IT-фирм и профессиональных ассоциаций. Среди спикеров были: начальник Управления защиты критической инфраструктуры НБУ Роман Проскуровский, директор Департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг НБУ Владимир Суханов, президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас, директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук, президент Лиги страховых организаций Украины, председатель Координационного совета Федерации страховых объединений Украины Виктор Берлин, а также CEO компании Moneyveo Сергей Синченко и другие.

Во время конференции эксперты обсудили ключевые вызовы цифровизации финансового сектора — от развития технологий до современных решений в кибербезопасности. Также была рассмотрена защита персональных данных, развитие финансовых экосистем и внедрение новых моделей финансирования, в частности blended finance для расширения финансовой инклюзии.

В фокусе были вопросы регулирования небанковских услуг, адаптация правил к современным условиям для обеспечения прозрачности и безопасности. Открытый банкинг показал, как технологии предоставляют новые возможности для клиентов и бизнеса. Эксперты также оценили инновации в развитии микрофинансовых организаций, изменения в цифровом страховании и перспективы