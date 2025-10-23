Реклама

Об этом на конференции «Роль технологической индустрии в восстановлении страны и формировании новой экономики Украины» рассказал директор центра инноваций и компании Metinvest Digital Максим Баланюк.

По его словам, наибольший потенциал ИИ – не в офисных, а в производственных процессах. «ИИ это не волшебная таблетка, а инструмент, который работает только тогда, когда есть качественные данные, четкие процессы и профессиональное внедрение. Но сейчас технологии стали намного более доступными, чем несколько лет назад», - отметил он.

Баланюк подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта не замещает работников, а трансформирует их роли и повышает требования к компетенциям. «Мы создаем инструменты, позволяющие людям решать больше задач и развивать новые навыки. Наш фокус – на развитии специалистов, а не их сокращении», - сказал он.

Реклама

В то же время, директор Metinvest Digital подчеркнул: ни один ИИ не может самостоятельно собрать или оформить данные без человеческого контроля. Качество данных и аналитики остаются основой эффективности технологий.

Среди направлений работы компании - развитие стажировочных программ для студентов и сотрудничество с университетом Метинвест Политехника, который готовит инженеров и ИТ-специалистов к реальным потребностям промышленности. Ежегодно Metinvest Digital берет на полугодовую практику молодых специалистов, и многие остаются работать в компании.

В то же время, Баланюк предостерег: автоматизация и технологические инновации могут создавать социальные риски для крупных организаций. Если решение сокращает персонал на 50%, то даже при наличии технологической готовности это может стать барьером для внедрения. Нужна работа с людьми, чтобы инновации не стали источником нестабильности», - подытожил он.

Конференцию в Киеве организовал аналитический центр "We Build Ukraine". Участие в мероприятии приняли представители бизнеса, образования, технологических компаний и инвесторы, обсудившие роль ИТ-индустрии в восстановлении украинской экономики.

Реклама

Как известно, Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов – решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом. R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти работы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями – ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости менять существующую инфраструктуру.