Использование банковской карты за вознаграждение: в Украине распространяется новая мошенническая схема
Узнайте, как мошенники используют чужие банковские счета и криптогаманцы. Советы, как не стать «денежным илом».
«Денежные мулы» или «дропы» — это люди, которые за вознаграждение передают свои банковские карты, счета или криптогаманцы посторонним. Злоумышленники используют его в мошеннических схемах, отмывании средств, наркотрафике и других незаконных операциях.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Даже если у вас нет злого умысла, передача реквизитов делает вас участником преступления. Последствия могут быть серьезными: уголовная ответственность, блокировка банковских услуг и утрата собственных денег.
Как избежать риска и не стать «денежным илом»
Не давайте доступ к своим банковским счетам или картам незнакомцам.
Игнорируйте «предложения работы», связанные с переводами, снятием наличных денег или открытием счетов на ваше имя.
Если вы уже передали реквизиты, немедленно обратитесь в киберполицию и заблокируйте счет.
«Помните, что „легкий заработок“ из-за чужих денег — это реальная угроза вашей безопасности и закону», — призывают в Нацполиции.
