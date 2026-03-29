Использование банковской карты за вознаграждение: в Украине распространяется новая мошенническая схема

«Денежные мулы» или «дропы» — это люди, которые за вознаграждение передают свои банковские карты, счета или криптогаманцы посторонним. Злоумышленники используют его в мошеннических схемах, отмывании средств, наркотрафике и других незаконных операциях.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Даже если у вас нет злого умысла, передача реквизитов делает вас участником преступления. Последствия могут быть серьезными: уголовная ответственность, блокировка банковских услуг и утрата собственных денег.

Как избежать риска и не стать «денежным илом»

Не давайте доступ к своим банковским счетам или картам незнакомцам.

Игнорируйте «предложения работы», связанные с переводами, снятием наличных денег или открытием счетов на ваше имя.

Если вы уже передали реквизиты, немедленно обратитесь в киберполицию и заблокируйте счет.

«Помните, что „легкий заработок“ из-за чужих денег — это реальная угроза вашей безопасности и закону», — призывают в Нацполиции.

