Используем все 100%: Зеленский прокомментировал новую оборонную помощь от США

В новый пакет помощи, в частности, войдут ракеты для "Хаймарсов" и боеприпасы для артиллерии.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты предоставление Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 8 июля.
По его словам, в новый пакет помощи, в частности, войдя ракеты для "Хаймарсов", боеприпасы для артиллерии и "многие другие действительно полезные вещи".
"Благодарю президента Байдена и всего народа Соединенных Штатов за эту поддержку, 100% которой мы используем для защиты свободы, нашей общей свободы", – подытожил Зеленский.
Напомним, что Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд. Также США выделяют Украине дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи.
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