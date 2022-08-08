Используем все 100%: Зеленский прокомментировал новую оборонную помощь от США

В новый пакет помощи, в частности, войдут ракеты для "Хаймарсов" и боеприпасы для артиллерии.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты предоставление Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 8 июля.

По его словам, в новый пакет помощи, в частности, войдя ракеты для "Хаймарсов", боеприпасы для артиллерии и "многие другие действительно полезные вещи".

"Благодарю президента Байдена и всего народа Соединенных Штатов за эту поддержку, 100% которой мы используем для защиты свободы, нашей общей свободы", – подытожил Зеленский.