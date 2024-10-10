Историческое повышение налогов не коснется военных: что известно

По решению Верховной Рады этот налог останется на уровне 1,5%.

Для военнослужащих военный сбор оставили на уровне 1,5% — Рада приняла соответствующую поправку к закону. Для остальных украинцев он составит 5%.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В частности, при рассмотрении законопроекта о повышении налогов военный сбор оставят на том же уровне для бойцов Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Государственной службы спецсвязи и Государственной спецслужбы транспорта.

Напомним:

Рада в целом поддержала законопроект №11416-д. Законопроект поддержали 247 парламентариев.

Во время заседания нардепы внесли в законопроект правку о том, что для военнослужащих военный сбор оставят на уровне 1,5%.

Законопроект о повышении налогов также предусматривает:

внедрение военного сбора для ФЛПов

50% налога на сверхприбыль банков

увеличение минимального налогового обязательства для земель

25% налога на прибыль для финкомпаний

освобождение кэшбека от налогообложения

Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, принятый закон, скорее всего, придется переголосовать.

"Я бы сейчас не сказал, что закон о налогах принят. Как я и писал, во время рассмотрения сбили правку №988. Для понимания эта правка это половина закона – она физически изложена на 10 страницах А4. Поэтому что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок. Короче — я думаю, там теперь много юридических проблем с текстом", — отметил Железняк.

Эти налоги теперь будет платить почти каждый! Суммы растут!

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