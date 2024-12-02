"Историческое" повышение налогов: украинские продукты станут дороже импортных

В 2025 году ожидается значительная разница между экспортом и импортом, которая составит несколько десятков миллиардов долларов.

Повышение налогов в Украине с 1 декабря 2024 года приведет к росту цен на украинские продукты.

Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению.

"Можно ожидать достаточно неожиданной ситуации, особенно учитывая повышение налогов внутри страны, когда импортируемые пищевые продукты у нас будут стоить дешевле, чем отечественные", — сказал он.

Эксперт также добавил, что государственный бюджет на следующий год предполагает существенный дисбаланс между объемами экспорта и импорта. Речь идет о "фантастической разнице" в несколько десятков миллиардов долларов.

Напомним, Зеленский 28 ноября подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов и военном сборе. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% этого и в 2025 году.

Ожидается, что в 2025 году благодаря повышению налогов доходы госбюджета увеличатся на 141 млрд гривен. Повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% даст 107,7 млрд гривен.

Установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп — 13,7 млрд гривен, а от поступлений ФЛП III группы в бюджет поступит 929 млн гривен.

Таким образом, если сейчас обложение доходов граждан составляет 19,5% (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора), то с 1 декабря она вырастет до 23%. Такую сумму будут вычитать и банки из доходов, полученных от размещения депозитных вкладов.

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