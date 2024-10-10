Историческое повышение налогов в Украине: кто и сколько теперь будет платить

Главные изменения касаются повышения военного сбора для тех, кто его уже платил.

Верховная Рада 10 октября поддержала историческое повышение налогов. В частности, военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. Однако такие изменения коснутся не всех.

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Рекордное повышение налогов

Верховная Рада приняла в целом проект закона о повышении налогов, уже названный историческим. Рассмотрение законопроекта во втором чтении началось 9 октября в практически пустом зале – там было около трех десятков депутатов. В правительственной ложе при рассмотрении проекта никого не было. В законопроект подали более 1300 правок. Большинство из них не были учтены.

А уже 10 октября нардепы проголосовали за законопроект во втором чтении. Решение поддержали 247 парламентариев, сообщил народный депутат от фракции Голос, заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк. Примечательно, что депутаты договорились не повышать военный сбор для самих военных, на финансирование которых понадобились дополнительные бюджетные средства.

Как и какие налоги изменятся

Итак, главные изменения касаются повышения военного сбора для тех, кто его уже платил, а также его введения для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. В частности, закон предусматривает следующее.

Цитата:

рост военного сбора на зарплаты всех физических лиц с 1,5% до 5%

рост от 1 января военного сбора с 1,5% до 5% на другие доходы граждан

"ФЛПы 1-й, 2-й и 4-й группы будут уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца (от октября 2024 года это 800 грн в месяц), а ФЛПы 3-й группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора", — говорится в сообщении.

становой пункт означает, что ФЛПы третьей группы, которые платят единый налог в размере 5% от дохода, будут дополнительно платить еще 1% военного сбора. К примеру, сейчас с каждой 1 тысячи гривен ежемесячного дохода ФЛП третьей группы уплачивают 50 гривен единого налога. А с октября будут платить 60 гривен. Закон также предусматривает изменения в налогообложении банков и финансовых учреждений.

Банки должны уплатить 50% налога на прибыль в 2024 году. А финучреждения (кроме страховщиков) – 25% от прибыли, начиная с 1 января 2025 года. В законе есть и отдельные "секторальные" изменения. К примеру, он определяет, как АЗС должны осуществлять авансовые платежи налога на прибыль — в размере 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа заправки за каждое место продажи горючего. Т

также он привязывает к курсу евро ставки авансовых налоговых взносов для пунктов обмена валют. Такой взнос составит 700 евро за каждый пункт обмена валюты в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч жителей и 200 евро для остальных населенных пунктов. Также устанавливается минимальный налог на землю (МНС) в размере 700 грн. и 1400 грн. за гектар, а рента на добычу горных пород для щебня, гранита и песка – не менее 5 долларов за тонну.

Примечательно, что закон предусматривает переход с ежеквартальной на ежемесячную отчетность предприятий и компаний по выплате физическим лицам. Это воспринимают как признак того, что правительство готовится ввести экономическое бронирование на основе уровня зарплат.

Однако, по словам нардепа Ярослава Железняк, принятый закон, вероятно, придется переголосовывать.

"Я бы сейчас не сказал, что закон о налогах принят…. Как я и писал, во время рассмотрения сбили правку №988. Для понимания эта правка это половина закона – она физически изложена на 10-ти страницах А4. Поэтому что-то мне кажется, что придется переголосовать закон для банального приведения его в какой-то порядок. Короче, я думаю, там теперь много юридических проблем с текстом", — указано в сообщении.

Нардеп описал, что его не устраивает в документе.

Цитата: 1 ) ВЗ для всех, кроме ФЛП-упрощенцев, поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября. Правда, как его теперь считать с середины месяца остается открытым вопросом….

2) ВЗ для ФЛП-упрощенцев все равно с 1 октября;

3) каких-либо перенесений ВЗ на 1 января нет ни для кого;

4) е-резиденты тоже попадают под военный сбор. А это, блин, была моя правка, которую отдельно почему-то не учли;

5) юридические колышки (их там несколько десятков), которые убили, чтобы конструкция хорошо держалась, все выпали;

6) исключения для ФЛП, которые на оккупированных территориях и территории зоны боевых действий, выпали;

7) новый ВЗ для ФЛП в МНС не будет включаться;

Заявление бизнеса

Свое слово об увеличении налогов сказал и бизнес. Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что "когда бизнес проиграет, не выиграет никто". Также по мнению работодателей, предложенное повышение приведет к увеличению налоговой нагрузки именно на легальных субъектов хозяйствования, что в свою очередь приобретет большую тенизацию заработных плат в частном секторе.

Но, как видим, на власть это не подействовало. Соответственно поднятие военного сбора с 1,5% до 5%, по словам Ярослава Железняка, достаточно болезненно ударит по украинцам. Об этом нардеп отмечал еще после голосования документа в Раде в первом чтении. Тогда народного избранника очень возмутило, что уплата налогов возможна задним числом.

Это должно коснуться работников госучреждений и бюджетников социальной сферы. И что же делать работодателю, уже выплатившему аванс?

А уже после голосования законопроекта о повышении налогов во втором чтении 10 октября Железняк отметил, что фактически обложение доходов задним числом не будет для большинства плательщиков. Однако остается один нюанс.

"Ну есть на бумаге оно с 1 октября, но так как закон будет подписан уже явно позже, то механизма этого «заднего числа» фактически нет. Военный сбор для всех, кроме ФЛП-упрощенцев, поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября. Правда, как его теперь считать с середины месяца, остается открытым вопросом ….", — говорится в сообщении.

Зачем повышать налоги

По расчетам правительства, эти налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 млрд грн уже в этом году, а в следующем – 137 млрд грн. Деньги нужны, чтобы перекрыть нехватку средств на финансирование армии, говорят в правительстве.

Однако там же говорят и о том, что на военные расходы только в этом году не хватает как минимум 500 млрд грн. В частности, как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, дополнительные средства необходимы на дополнительную мобилизацию.

"Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, должны увеличивать бюджет ВСУ. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана, — это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года", — говорится в сообщении.

Дешевые товары из Aliexpress и Temu – под угрозой

Напомню, что в Украине тоже хотят облагать международные посылки. Во власти говорят, что из-за беспошлинного ввоза товаров из Aliexpress и Temu украинский бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен, а эти деньги очень нужны армии. Более того, отдельные сектора украинского предпринимательства – на грани выживания, потому что не выдерживают конкуренции с международными маркетплейсами. На посылки из-за границы стоимостью до 150 евро не начисляются НДС (20%) и пошлины (около 10%).

Для посылок, стоимость которых превышает этот лимит, налоги начисляются на сумму превышения: для посылки стоимостью 200 евро налоги следует уплатить с 50 евро. Именно поэтому эта льгота оказалась под прицелом Министерства финансов еще в июле 2024 года, когда оно обнародовало первые планы повышения налогов для покрытия потребностей обороны.

Во время их обсуждения от отмены льгот для международных посылок отказались, однако правительство и депутаты не забыли о ней.

Льготы не отменили

Ведомство предлагало отменить льготу и сделать исключение для некоммерческих посылок, например подарков от пересылаемых из-за рубежа родственников. Для них НДС предлагали начислять начиная с цены 45 евро.

По расчетам Минфина, эта инициатива должна обеспечить бюджет 3 млрд грн в сентябре-декабре, а весь план увеличения налогов — 125 млрд грн. Но это только на бумаге, в реальности картина была не столь оптимистична, поэтому от этой инициативы решили отказаться. Пока.

Украинское предпринимательство VS маркетплейсы

Неудивительно, что отмена льготы для международных посылок – едва ли не единственная норма по налоговому законопроекту, открыто поддерживаемая крупнейшими бизнес-ассоциациями. В частности, об этом отмечали и в заявлении Украинского совета бизнеса, объединяющего 117 бизнес-ассоциаций страны.

Больше всего негатива летит на маркетплейс Temu, вкладывающий миллионы долларов в агрессивный маркетинг в США, ЕС и Украине, говорят в сети магазинов "Аврора". Украинские предприниматели жалуются, что компании трудятся в неравных условиях.

В СМИ пишут, что объемы посылок из Temu растут бешеными темпами: весной украинцы вроде бы заказывали там по 300 тысяч товаров в месяц, а осенью этот показатель может достичь 1 млн. Косвенно о росте популярности китайского маркетплейса свидетельствует то, что он занимает первые ступени приложений для шопинга.

Коллапс таможни

В 2023 году в Украину ввезли почти 52 млн посылок стоимостью более 62 млрд грн. При этом стоимость 51,5 млн. посылок общей стоимостью 40 млрд грн не превышала безналоговый лимит 150 евро. То есть, налоги уплачиваются с менее чем 1% международных посылок, ввозимых в Украину. Т

ном отмена льготы на безналоговый ввоз посылок стоимостью до 150 евро может одномоментно и существенно увеличить нагрузку на таможенные органы и усложнить жизнь миллионам украинцев, покупающих товары за рубежом. Более того, такой поток посылок просто остановит работу таможни, обеспокоен председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Когда представят законопроект?

Хотя сейчас вопрос отмены льготы для международных посылок не стоит на повестке дня, однако депутаты уже работают над соответствующими изменениями, уверяет Гетманцев.

Добавим, для военнослужащих военный сбор оставили на уровне 1,5% — Рада приняла соответствующую поправку к закону. Для остальных украинцев он составит 5%.

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