"Историческое решение": МВФ выделит на восстановление мировой экономики рекордные $650 млрд

Особое внимание в МВФ обещают уделить наиболее бедным и уязвимым странам.

Совет управляющих Международного валютного фонда в понедельник, 2 августа, одобрил выделение на восстановление глобальной экономики 456 миллиардов специальных прав заимствования (СПЗ), эквивалентных 650 миллиардам долларов США.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Это историческое решение — крупнейшее распределение СПЗ в истории МВФ и стимуляция мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", — говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

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По ее словам, распределение СПЗ "принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики",

Георгиева отметила, что средства МВФ "особенно помогут наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19".

Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа 2021 года. Вновь созданные СПЗ распределят между членами МВФ пропорционально их квотам в фонде.

Около 275 миллиардов долларов пойдут рынкам и развивающимся странам, в частности государствам с низкими доходами.

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"Мы продолжим активно взаимодействовать с нашими членами, чтобы определить жизнеспособные варианты добровольного перенаправления СПЗ из богатых в бедные и уязвимые страны-члены", — указала директор-распорядитель МВФ.

МВФ также изучает другие варианты оказания помощи бедным и более уязвимым странам в их усилиях по восстановлению после пандемии.

"Можно рассмотреть возможность создания нового траста (...) для обеспечения более устойчивого и стабильного роста в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении МВФ.

Как сообщалось, миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

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