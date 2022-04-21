Италия полностью откажется от российского газа до второй половины 2023 года

Италия может стать независимой от российского газа уже ко второй половине следующего года.
Итальянское правительство планирует достичь полной мощности существующих газопроводов с помощью новых контрактов, а также превращать сжиженный газ обратно в газообразную форму.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра экологических вопросов Италии Роберто Чинголани.
Как говорится, Италия получает около 40% своего импортированного газа из России. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину страна решила диверсифицировать свои источники энергии.
Италия уже подписала соглашения с Алжиром, Египтом и Республикой Конго, чтобы заменить часть из 29 миллиардов кубометров в год, которые она получает от России.
Кроме того, по словам Чинголани, итальянское правительство на следующей неделе посетит и другие страны, в частности в Африке, для переговоров о новых газовых контрактах.
Итальянский министр также подчеркнул, что сильная зависимость Европы от российского газа является "серьезной геополитической ошибкой последних 20 лет, и ожидать ее решения через месяц нет смысла".
Напомним, Германия до конца 2022 года хочет полностью отказаться от российской нефти, а уже к лету эта страна хочет на 50% снизить закупку нефти у государства-оккупантки.
Читайте также: