Итальянский энергетический гигант Eni готов пойти на уступки Путину

Итальянский энергетический гигант "Eni SpA" готов выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. Счет будет открыт уже в среду.
В компании решили пойти на такой шаг после того, как Европейский Союз смягчил свою позицию в противостоянии с Кремлем по поводу важнейших поставок газа.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Источники издания отмечают, что уже в среду Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в "Газпромбанке", чтобы вовремя произвести платежи в этом месяце и избежать каких-либо рисков для поставки газа.
Отмечается, что несколько недель европейские компании и их юристы выясняли, как удовлетворить требование Владимира Путина по оплате газа в рублевом эквиваленте, не нарушая санкции против РФ.
Польша отказалась принять новые условия, и ей немедленно отключили подачу газа. Однако в других странах все это время продолжали искать альтернативные пути, чтобы не нарушать общие решения Евросоюза.
Напомним, в конце марта Путин заявил, что "недружественные страны" должны платить за нефть и газ в рублях, чтобы поддержать свою валюту после того, как западные союзники заморозили миллиарды долларов, которые она хранила в иностранных валютах за границей.
Ранее стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".
В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.
В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.
Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.
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