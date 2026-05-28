Итоги 2025 года: награды и награды компании Moneyveo

Хронология достижений: 2025–2026

Март 2026: PaySpace Magazine Awards 2025

Moneyveo получила почетное отличие FinTech X: Легенды индустрии – статус, предоставляемый за многолетнее влияние на развитие рынка. Кроме того, сервис получил три «золота» в номинациях:

«Лучший сервис микрокредитования»;

«Лучшая программа лояльности»;

«Лучший КСО-проект» (КСО – корпоративная социальная ответственность)

Март 2026: Рейтинг «ТопФинанс-2025»

По результатам исследования делового портала Delo.ua и журнала Топ-100, Moneyveo подтвердила статус «Лидера финансового рынка» .

Ноябрь 2025: "Украинская народная премия"

Наиболее объективный показатель – выбор непосредственных потребителей. По результатам открытого голосования Moneyveo стала победителем в номинации Сервис кредитов онлайн 2025 года . Это подтверждает высокий уровень лояльности аудитории к бренду.

Октябрь 2025: BANKER AWARDS 2025

Издание Banker.ua отметило компанию титулом «Лидер микрокредитования» . Основной акцент жюри сделало на технологическом преимуществе: внедрении AI-скоринга (автоматического принятия решений в считанные минуты) и высоких стандартах кибербезопасности, на которые компания направляет значительную часть бюджета.

Март 2025: Russian Fintech Awards

Победа в номинации Best Consumer Lending Company . Эксперты оценили простоту интерфейса, скорость обработки заявок и клиентоориентированный подход.

Февраль-март 2025: Двойной триумф на старте года

Год начался с закрепления статуса лидера сразу в двух масштабных рейтингах:

«ТопФинанс-2025». По версии портала Delo.ua и журнала Топ-100. Рейтинги крупнейших», Moneyveo получила титул «Лидера финансового рынка» . Экспертное жюри высоко оценило вклад компании в финансовую инклюзию и адаптивность бизнес-процессов.

PaySpace Magazine Awards 2024. Компания подтвердила звание технологического пионера, завоевав «золото» в номинации «Лучший сервис микрокредитования» . Также была отмечена социальная деятельность и экспертный уровень менеджмента компании.

Клиентский опыт

В Moneyveo.ua уверены: финансовый сервис должен быть не только быстрым и удобным, но и приятным для клиента. Поэтому компания регулярно проводит акции, розыгрыши и специальные предложения для пользователей сервиса.

Эмоции реальных людей, которые становятся победителями вместе с сервисом, говорят о бренде лучше любых отчетов.

Несмотря на то, что 2025 год стал для Moneyveo рекордным по количеству наград, останавливаться здесь не планируют. Впереди новые цифровые решения, развитие сервисов и дальнейшая работа над тем, чтобы финансовые услуги оставались максимально простыми, быстрыми и доступными для клиентов.

