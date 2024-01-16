Из резервного фонда бюджета выделили более 790 млн грн на укрепление обороноспособности – Шмыгаль

Дополнительные средства распределят военные подразделения на неотложные нужды.
Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн на укрепление обороноспособности Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, дополнительные средства распределяются военными подразделениями на неотложные нужды – закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.
"Речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально уплаченному в декабре НДФЛ – налог на прибыль или на доходы)", — отметил премьер.
Напомним, Шмыгаль сообщил, когда и насколько вырастут пенсии украинцев.
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