Из резервного фонда бюджета выделили более 790 млн грн на укрепление обороноспособности – Шмыгаль

Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн на укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, дополнительные средства распределяются военными подразделениями на неотложные нужды – закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.

"Речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально уплаченному в декабре НДФЛ – налог на прибыль или на доходы)", — отметил премьер.

Напомним, Шмыгаль сообщил, когда и насколько вырастут пенсии украинцев.

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