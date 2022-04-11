Из России выводят деньги: отток капитала с начала года вырос почти в четыре раза

С начала 2022 года иностранные кампании из-за вторжения РФ в Украину начали выводить свои капиталы.
С государства-агрессора начали вывозить деньги. Так, отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился до $64,2 млрд. по сравнению с $17,5 млрд. за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на центральный банк государства-оккупанта.
Отток капитала из РФ в 2021 году составил $72,6 млрд. С начала 2022 года иностранные кампании из-за вторжения РФ в Украину начали выводить свои капиталы. Поэтому российский центрбанк ограничил вывод средств.
"Профицит текущих операций в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза до $58,2 млрд. В первом квартале 2021 года этот показатель составил $22,5 млрд. Положительное сальдо внешней торговли России по итогам квартала составило $66,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в результате аналогичного периода 2021 года. Тогда этот показатель составил $25,8 млрд", — говорится в сообщении.
Напомним, первый за столетие внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным. Западные аналитики предполагают, что он может наступить в течение 12 месяцев, об этом свидетельствует исследование ICE Data Services.
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