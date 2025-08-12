Из стали украинского Метинвеста построят новую АЭС в Великобритании

Реклама

Sizewell C обеспечит чистую энергию питания до 6 миллионов домов и поможет создать до 10 000 рабочих мест на пике строительства.

По словам менеджера по продажам Spartan UK Иана Робинсона, уже получены окончательные размеры для производства первой партии толстого листа – 800 тонн будут поставлены в августе, а остальные – в третьем квартале 2025 года.

Строительство атомной электростанции Sizewell C станет самой большой государственной инвестицией в чистую энергетику в XXI веке: британские потребители впервые станут совладельцами атомной электростанции. Этот проект имеет ключевое значение для амбиций Великобритании стать супердержавой в области чистой энергии и построить устойчивое, низкоуглеродное будущее.

Знаковые объекты, созданные из стали Метинвеста Рината Ахметова, есть по всему миру. Главными из них является крупнейший в мире парусный лайнер Flying Сlipper, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке и любимое место влюбленных - небоскреб The Shard в Лондоне. Сталь Метинвеста использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС.