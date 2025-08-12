- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Из стали украинского Метинвеста построят новую АЭС в Великобритании
Британский прокатный завод Метинвест Spartan UK заключил контракт на поставку 1600 тонн стальных листов для строительства новой атомной электростанции Sizewell C на побережье Саффолка (графство в Восточной Англии). Это один из самых масштабных энергетических проектов в Великобритании за последние десятилетия.
Sizewell C обеспечит чистую энергию питания до 6 миллионов домов и поможет создать до 10 000 рабочих мест на пике строительства.
По словам менеджера по продажам Spartan UK Иана Робинсона, уже получены окончательные размеры для производства первой партии толстого листа – 800 тонн будут поставлены в августе, а остальные – в третьем квартале 2025 года.
Строительство атомной электростанции Sizewell C станет самой большой государственной инвестицией в чистую энергетику в XXI веке: британские потребители впервые станут совладельцами атомной электростанции. Этот проект имеет ключевое значение для амбиций Великобритании стать супердержавой в области чистой энергии и построить устойчивое, низкоуглеродное будущее.
Знаковые объекты, созданные из стали Метинвеста Рината Ахметова, есть по всему миру. Главными из них является крупнейший в мире парусный лайнер Flying Сlipper, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке и любимое место влюбленных - небоскреб The Shard в Лондоне. Сталь Метинвеста использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС.