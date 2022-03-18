Из Украины пытались вывезти три Rolls-Royce, два из которых принадлежат родственнику Дмитрия Медведева: фото

Из Украины пытались вывезти три Rolls-Royce, два из которых принадлежат родственнику Дмитрия Медведева: фото

Два автомобиля принадлежали владельцу ТЦ "Гулливер".

Из Украины пытались вывезти три автомобиля Rolls-Royce, два из которых принадлежат родственнику бывшего премьера РФ, заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Другой автомобиль находится в собственности россиянки.

Об этом сообщает Mind со ссылкой на ДБР.

Так, на международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский – Отач" сотрудниками Государственного бюро расследований выявлена попытка вывоза гражданами Шкурдодой А. и Битяком М. за пределы Украины автомобилей Rolls-Royce Phantom, 2019 г.в. и Rolce-Royce Cullinan, 2021 г.в., на праве собственности зарегистрированные за ООО "Карпе Ренталс". Адрес компании – Киев, площадь Спортивная, 1а – торгово-офисный центр "Гулливер".

Указанные автомобили с момента их регистрации фактически находятся в пользовании владельца "Гулливера", торговых сетей "Технополис" и "Эльдорадо" бизнесмена Полищука Виктора Степановича.

Известно, что Виктора Полищука связывают родственные связи с российским политиком Дмитрием Медведевым, который занимает должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ и был одним из тех, кто поддержал инициативу Владимира Путина о войне в Украине. Жена Полищука, Лилия – племянница Светланы Медведевой, супруги Дмитрия Медведева.

"Также на этом же пункте пропуска задержан третий Rollce-Royce, прибывший туда сегодня около 20:00. Автомобиль Rolce-Royce Cullinan, 2019 г.в.,с государственным номерным знаком КА0025ММ принадлежит гражданке РФ Иманали Андриане Андреевне 2019 года, зарегистрированной по адресу: г. Киев, проспект Науки, 34, кв.22", - говорится в сообщении.

mind.ua

Как отмечает ДБР, по предварительной информации, Иманали А.А. является дочерью известного криминального авторитета по прозвищу "Полузверь" и "Андрей Ростовский" Родина (Иманали) Андриана Михайловича, 1971 г.р., гражданина РФ.

Все три автомобиля задержаны, им запрещено движение к принятию решения.

Стоимость Rolls-Royce Phantom – от 15 млн. гривен, Rolce-Royce Cullinan – от 19 млн. гривен.

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