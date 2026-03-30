Из-за экомита СВАМ Украина теряет валютную выручку и конкурентоспособность - Forbes Ukraine

Об этом говорили на прошедшем в Киеве саммите экспортеров от Forbes Ukraine.

В ходе отраслевой дискуссии руководитель офиса CEO группы «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что под видом защиты окружающей среды ЕС ввел налог, который фактически является инструментом защиты европейского рынка.

«СВАМ это фактически налог, на самом деле не имеющий отношения к экологии: это инструмент защиты европейского рынка и стимулирование их экспорта. В результате мы вынуждены сокращать поставки, потому что не можем там конкурировать. В то время как другие страны защищают свои рынки, Украина недополучает валютную выручку. Поэтому возникает вопрос к правительству Украины: каковы наши совместные действия, расчеты? Какой план?», - заметил Водовиз.

По словам Водовиза, из-за действия CBAM украинские производители вынуждены сокращать поставки в ЕС, что ограничивает их конкурентоспособность на ключевом рынке.

Вице-премьер-министр Тарас Качка признал, что условия конкуренции Украины и ЕС неравны, ведь уровень финансирования очень отличается. Европейская металлургия уже около 20 лет развивается за счет декарбонизации с государственной поддержкой. В то время как в Украине уровень такой поддержки был нулевым», - отметил он.

Кроме того, европейские компании получают значительные субсидии на «зеленую» трансформацию, в то время как у украинских производителей только рост расходов во время войны. Утко также подчеркнул, что рынки металлургии высококонкурентны и политизированы, однако Украина ведет переговоры с ЕС по сохранению приемлемых условий экспорта.

Напомним, по данным Федерации работодателей, в случае внедрения СВАМ уже к 2034 гг. падение ВВП Украины составит $8,7 млрд к 2026 г., а в 2034 – уже $11,3 млрд. Также нас ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения2 году, и достичь $3,6 млрд в 2034 г.