Из-за этого вам заблокируют счета: какие действия могут оставить украинцев без денег

Все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга

В последнее время система финансового мониторинга в стране стала намного строже. Банки получили больше полномочий для контроля за движением средств — они могут блокировать любые кажущиеся им подозрительными операции.

Об этом пишет «Первый бизнес».

В финучреждениях объясняют, что это связано с усиленными требованиями финансового мониторинга и необходимостью противодействовать мошенничеству, которое активизировалось в условиях войны и экономической нестабильности.

По информации банковского сектора, повышенное внимание вызывают операции, не соответствующие обычному поведению клиента или выглядящие нетипичными для его финансового профиля. Речь идет о больших переводах без четкого назначения, частых транзакциях от незнакомых отправителей, а также движении средств, не коррелирующих с официальными доходами.

Отдельным основанием для блокировки может стать отсутствие актуальных персональных данных. Банки обязаны регулярно проводить идентификацию клиентов, и если документы просрочены или информация не обновлена, доступ к счету может быть временно ограничен до момента подтверждения личности.

Дополнительные проверки также относятся к внутренне перемещенным лицам. Смена места жительства или статуса может потребовать уточнения данных, и до завершения процедуры счет может быть заблокирован.

