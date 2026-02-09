Из-за европейского экопошлин CBAM Украина может потерять до $5 млрд экспорта – СМИ

Реклама

Между тем, СВАМ для украинских производителей может стать критическим финансовым ударом, пишет Лига.net.

О первых последствиях уже заявляют металлургические предприятия. В частности, АрселорМиттал Кривой Рог закрыл один из прокатных цехов, объяснив это ростом расходов через CBAM. Налог в ЕС может достигать 86–100 евро за тонну выбросов, тогда как в Украине плата за выбросы составляет около 30 грн за тонну.

По оценке GMK Center Украина может потерять до $5 млрд экспортных доходов в течение пяти лет. Проблема в том, что большинство украинских заводов работают на устаревшем оборудовании, а возможностей быстрой модернизации в условиях войны нет.

Эксперты отмечают: единственный реальный путь уменьшить CBAM-платежи – масштабная модернизация. Но, по словам аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, полная декарбонизация нуждается в миллиардных инвестициях и годах работы – пока для украинских компаний это недоступно.

Ситуацию усложняет и структура экспорта: около 80% украинского металла поставляется именно в ЕС, а металлургия вместе с горнодобывающей отраслью формирует около 7% ВВП, 15% экспорта и до 30% грузооборота. В компании Метинвест отмечают: украинские производители находятся в худших условиях, чем другие экспортеры в ЕС, и нет альтернативных мощностей для перераспределения продукции с высокими выбросами на третьи рынки.

В компании отмечают: для Украины критически важно добиться от ЕС особого или переходного режима применения CBAM.

В правительстве подтверждают, что диалог с Еврокомиссией продолжается, а украинская сторона анализирует документы о влиянии механизма на экономику. Также планируется встреча с еврокомиссаром по климату Вопке Гукстрою. Однако конкретных сроков пока не называют. Между тем, к возможным потерям готовятся не только металлурги: под действие CBAM также попадают цементная, химическая отрасли, производители алюминия и электроэнергии. Без системных решений и финансовой поддержки риск потери рынка ЕС может перерасти в масштабные экономические последствия для страны.

Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключение для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Однако эти оценки оторваны от реальности, говорит директор GMK Center и председатель Комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко: Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам. В общей сложности CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что, несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экомита СВАМ для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.