Из-за ливней картофель начал гнить просто на полях: что будет с ценами

Из-за ливней картофель начал гнить просто на полях: что будет с ценами

Качество картофеля резко ухудшилась.

Из-за проливных дождей, которые накрыли большинство территорий Украины в июле, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях — поэтому фермеры вынуждены снижать цены на картофель.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Эксперты отмечают, что качество картофеля резко ухудшилось. Особенно пострадали производители южных областей страны, в частности Херсонской области, там картофель начала гнить прямо в полях.

Сегодня украинские производители картофеля вынуждены чуть ли не ежедневно пересматривать цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то продать урожай.

Сейчас продается преимущественно непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть как можно быстрее. При этом спрос заметно снизился — потребителей часто не устраивает внешний вид картофеля.

В частности, оптовые производители из Херсонской области предлагают картофель по 3-4 грн/кг. Фермеры других областей, где урожай картофеля более приемлемого качества, также снижают цены. На сегодня картофель поступает в продажу в среднем по 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем до ливней.

По прогнозам украинских синоптиков, дожди на территории страны будут продолжаться до конца текущей недели. Поэтому большинство украинских фермеров сходятся во мнении, что цены на картофель вряд ли вырастут до конца августа, пока не приступят к сбору урожая картофеля, который пригоден для хранения.

Напомним:

Существенно подешевели дыни. Если раньше они стоили 6-7 грн/кг, то сейчас — 3-5 грн/кг. Арбуз продают по цене от 7,5 до 8,5 грн/кг.

Как сообщалось, на украинских рынках цены на голубику обвалились. Только за последнюю неделю цена за килограмм ягоды снизилась от 500 до 200 гривен. Причиной такого резкого снижения цены на голубику эксперты называют хороший урожай.

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