Из-за мобилизации стоимость ремонтов квартир выросла вдвое: какие цены

Ремонт квартир подорожал вдвое с 2021 года / © ТСН

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Мобилизация военнообязанных привела к большому дефициту рабочей силы в строительной отрасли и, соответственно, — к росту стоимости ремонтов.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Конфедерацию строителей.

Владелец одной из строительных компаний, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что цены на ремонт квартир выросли по меньшей мере вдвое в долларовом эквиваленте по сравнению с 2021 годом.

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По его словам, сейчас «золотое время» для молодых ребят до 25 лет и мужчин 60+, не подлежащих призыву в армию.

«Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодых людей, которые еще могут что-то делать. Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится. Календарь у нас расписан на месяцы вперед», — говорит предприниматель.

Строитель рассказал, что стоимость ремонта под ключ в новостройке с материалами и работой составляет от 800 дол. за кв. м, что сопоставимо с ценой жилья. В то же время два года назад расценки стартовали от 600 дол. за кв. м. Капитальный ремонт старой квартиры до состояния «белые стены» без мебели обойдется в 300–400 дол. за кв. м.

Из-за неготовности вкладывать в ремонт новостройки ту же сумму, которую отдали за покупку, покупатели предпочитают покупать квартиы на вторичном рынке с готовым ремонтом. Именно поэтому рынок «вторички» значительно оживился.

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Раньше мы писали, как изменилась стоимость однокомнатных квартир в Киеве и других городах Украины.