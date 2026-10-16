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Из-за одной ошибки в трудовой книжке можно лишиться пенсии: что необходимо проверить
Даже мелкие ошибки в датах или отсутствие одной печати в трудовой книжке могут привести к отказу в зачете страхового стажа при оформлении пенсионных выплат.
При оформлении пенсионных выплат даже незначительные ошибки в трудовой книжке часто приводят к дополнительным проверкам. Пропущенные печати, отсутствие подписей или ошибки в датах существенно затрудняют подтверждение страхового стажа.
Необходимо заранее проверить свои документы, чтобы без спешки исправить ошибки и, при необходимости, собрать нужные справки, сообщает издание «На пенсии».
Что обязательно нужно проверить в трудовой книжке перед оформлением пенсии
Прежде всего следует проверить первую страницу трудовой книжки, где указаны личные данные владельца. Важно убедиться, что фамилия, имя и отчество указаны правильно, а дата рождения соответствует данным паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
Также следует обратить внимание на оформление первой страницы. В соответствии с нормами, действовавшими на момент её заполнения, там обязательно должны стоять подписи владельца и ответственного сотрудника, а также печать организации или кадрового отдела.
Также необходимо тщательно сверить записи о приеме на работу и увольнении. Убедитесь в отсутствии ошибок в датах, названиях компаний и должностях, а также в том, что формулировки об увольнении заверены надлежащим образом в соответствии с действовавшими на тот момент правилами.
При этом следует учитывать, что стандарты ведения трудовых книжек периодически менялись. Поэтому отсутствие отдельных реквизитов не всегда означает потерю стажа — сначала необходимо проверить требования законодательства, действовавшие именно на момент внесения конкретной записи.
В трудовой книжке отсутствует печать или подпись: есть ли риск потерять стаж
Если в трудовой книжке отсутствуют печать, подпись или другие необходимые сведения, это еще не означает, что соответствующий период работы не будет учтен при назначении пенсии.
В соответствии с постановлением Кабмина № 637 от 12 августа 1993 года, определяющим порядок зачета трудового стажа для начисления пенсионных выплат, в случае отсутствия трудовой книжки, ошибок или отсутствующих записей в ней, подтвердить период работы можно с помощью других официальных документов.
В зависимости от обстоятельств подтвердить периоды работы могут помочь:
сведения из реестра застрахованных лиц;
справки из предприятий, учреждений и организаций;
выписки из приказов о приеме на работу и увольнении;
личные счета и сведения о начислении или выплате заработной платы;
письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;
другие документы, содержащие информацию о периодах работы.
Перечень необходимых документов зависит от специфики выявленных ошибок в книжке и условий, при которых человек осуществлял трудовую деятельность. Именно поэтому в случае возникновения каких-либо сомнений стоит обратиться за консультацией в Пенсионный фонд Украины, где подскажут, какими именно справками можно подтвердить спорный период работы.
Что делать, если в трудовой книжке обнаружены ошибки
В случае обнаружения несоответствий необходимо тщательно проверить каждую запись в разделе «Сведения о работе». Важно сверить даты приема на работу и увольнения, полные названия организаций, указанные должности, а также реквизиты соответствующих приказов с их номерами и датами.
Если компания в свое время сменила название, в документе обязательно должна содержаться запись о такой реорганизации со ссылкой на соответствующий распорядительный документ.
Исправлять ошибки в первую очередь должен тот работодатель, который их допустил, либо его правопреемник в случае реорганизации. У них можно получить исправленную запись или необходимые подтверждающие документы.
Если же предприятие уже прекратило свою деятельность или не сохранило необходимые архивы, следует обратиться в Пенсионный фонд для уточнения порядка действий. В таких ситуациях обычно запрашиваются архивные справки и другие документы, предусмотренные законом.
Пенсия в Украине — последние новости
Украинским пенсионерам иногда приходится подтверждать размер пенсии— такая справка требуется для оформления льгот, социальной помощи, обращения в банк, консульские учреждения или другие органы, в том числе за рубежом. Получить её можно дистанционно, ведь Пенсионный фонд Украины располагает соответствующими данными в государственных реестрах, хотя перечень документов зависит от цели обращения и требований учреждения.
Стоит отметить, что с 1 апреля 2026 года часть украинских пенсионеров осталась без выплат, и сложнее всего возобновить их тем, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях, ведь справка о неполучении российской пенсии на самом деле не существует, и Пенсионный фонд Украины её не требует. Для возобновления начислений достаточно подать в ПФУ заявление-декларацию о том, что пенсия от РФ не получается, и выплаты возобновляются на основании личного заявления пенсионера под его ответственность.
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