Из-за одной ошибки в трудовой книжке можно лишиться пенсии: что необходимо проверить

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При оформлении пенсионных выплат даже незначительные ошибки в трудовой книжке часто приводят к дополнительным проверкам. Пропущенные печати, отсутствие подписей или ошибки в датах существенно затрудняют подтверждение страхового стажа.

Необходимо заранее проверить свои документы, чтобы без спешки исправить ошибки и, при необходимости, собрать нужные справки, сообщает издание «На пенсии».

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Что обязательно нужно проверить в трудовой книжке перед оформлением пенсии

Прежде всего следует проверить первую страницу трудовой книжки, где указаны личные данные владельца. Важно убедиться, что фамилия, имя и отчество указаны правильно, а дата рождения соответствует данным паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

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Также следует обратить внимание на оформление первой страницы. В соответствии с нормами, действовавшими на момент её заполнения, там обязательно должны стоять подписи владельца и ответственного сотрудника, а также печать организации или кадрового отдела.

Также необходимо тщательно сверить записи о приеме на работу и увольнении. Убедитесь в отсутствии ошибок в датах, названиях компаний и должностях, а также в том, что формулировки об увольнении заверены надлежащим образом в соответствии с действовавшими на тот момент правилами.

При этом следует учитывать, что стандарты ведения трудовых книжек периодически менялись. Поэтому отсутствие отдельных реквизитов не всегда означает потерю стажа — сначала необходимо проверить требования законодательства, действовавшие именно на момент внесения конкретной записи.

В трудовой книжке отсутствует печать или подпись: есть ли риск потерять стаж

Если в трудовой книжке отсутствуют печать, подпись или другие необходимые сведения, это еще не означает, что соответствующий период работы не будет учтен при назначении пенсии.

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В соответствии с постановлением Кабмина № 637 от 12 августа 1993 года, определяющим порядок зачета трудового стажа для начисления пенсионных выплат, в случае отсутствия трудовой книжки, ошибок или отсутствующих записей в ней, подтвердить период работы можно с помощью других официальных документов.

В зависимости от обстоятельств подтвердить периоды работы могут помочь:

сведения из реестра застрахованных лиц;

справки из предприятий, учреждений и организаций;

выписки из приказов о приеме на работу и увольнении;

личные счета и сведения о начислении или выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие информацию о периодах работы.

Перечень необходимых документов зависит от специфики выявленных ошибок в книжке и условий, при которых человек осуществлял трудовую деятельность. Именно поэтому в случае возникновения каких-либо сомнений стоит обратиться за консультацией в Пенсионный фонд Украины, где подскажут, какими именно справками можно подтвердить спорный период работы.

Что делать, если в трудовой книжке обнаружены ошибки

В случае обнаружения несоответствий необходимо тщательно проверить каждую запись в разделе «Сведения о работе». Важно сверить даты приема на работу и увольнения, полные названия организаций, указанные должности, а также реквизиты соответствующих приказов с их номерами и датами.

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Если компания в свое время сменила название, в документе обязательно должна содержаться запись о такой реорганизации со ссылкой на соответствующий распорядительный документ.

Исправлять ошибки в первую очередь должен тот работодатель, который их допустил, либо его правопреемник в случае реорганизации. У них можно получить исправленную запись или необходимые подтверждающие документы.

Если же предприятие уже прекратило свою деятельность или не сохранило необходимые архивы, следует обратиться в Пенсионный фонд для уточнения порядка действий. В таких ситуациях обычно запрашиваются архивные справки и другие документы, предусмотренные законом.

Пенсия в Украине — последние новости

Украинским пенсионерам иногда приходится подтверждать размер пенсии— такая справка требуется для оформления льгот, социальной помощи, обращения в банк, консульские учреждения или другие органы, в том числе за рубежом. Получить её можно дистанционно, ведь Пенсионный фонд Украины располагает соответствующими данными в государственных реестрах, хотя перечень документов зависит от цели обращения и требований учреждения.

Стоит отметить, что с 1 апреля 2026 года часть украинских пенсионеров осталась без выплат, и сложнее всего возобновить их тем, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях, ведь справка о неполучении российской пенсии на самом деле не существует, и Пенсионный фонд Украины её не требует. Для возобновления начислений достаточно подать в ПФУ заявление-декларацию о том, что пенсия от РФ не получается, и выплаты возобновляются на основании личного заявления пенсионера под его ответственность.

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