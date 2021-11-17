Из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭЦ и ТЭС — "Укрэнерго"

Из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭЦ и ТЭС — "Укрэнерго"

По состоянию на утро 15 ноября, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 378 тыс. тонн.

В Украине значительно увеличилось потребление электроэнергии из-за резкого снижения среднесуточной температуры. В то же время из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7,85 ГВт.

Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Согласно заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт (утром 1 ноября – 23 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,88 ГВт)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 15 ноября в аварийном ремонте также не было ни одного блока ТЭС и ТЭЦ, тогда как на утро 8 ноября — 4 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 0,8 ГВт.

Также в "Укрэнерго" добавили, что производство на ТЭС за 8-14 ноября по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 9,5% (до 812 млн кВт-ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии. Причиной снижения назвали рост объемов производства других видов генерации — АЭС (на 4%), ГЭС (на 19%) и СЭС и ВЭС (на 32,2%).

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