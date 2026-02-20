Из-за плохих дорог украинцы будут платить больше за топливо: эксперты объяснили почему

Бензин / © Pixabay

Реклама

Из-за критического состояния дорожного покрытия в Украине стоимость топлива на АЗС может вырасти примерно на 1%. Главной причиной является увеличение расходов перевозчиков на ремонт разбитых бензовозов, который закладывается в конечную цену литра для потребителей.

Об этом рассказал аналитик Андрей Шевчишин для РБК-Украина.

Логистика и «налог на ямы»

По оценкам аналитика Андрея Шевчишина, логистические издержки составляют около 5% в структуре стоимости горючего. Из них треть приходится на амортизацию и обслуживание спецтранспорта. Из-за выбоин расходы на ремонт бензовозов растут на 60%, что автоматически добавляет к цене на стелах около 60 копеек.

Реклама

«Мы понимаем, что кто захочет переводить это на розничных покупателей, а кто возьмет эти расходы на себя в группе. Как-то будут решать совместно этот вопрос», — отметил эксперт.

Факторы воздействия: нефть, посевная и акцизы

Кроме неудовлетворительного состояния дорог, на рынок влияют и другие значимые факторы, в частности мировая конъюнктура и сезонные изменения. Так, из-за напряженности вокруг Ирана и логистических трудностей в Европе мировые цены на нефть демонстрируют рост, что только за последнюю неделю прибавило к стоимости литра горючего около 50 копеек.

Приближение весенней посевной провоцирует повышенный спрос со стороны аграриев, которые массово закупают ресурсы, что позволяет трейдерам удерживать оптовые цены на стабильно высоком уровне. Кроме этого, резкого скачка цен не прогнозируют. Ситуацию стабилизирует понижение курса евро, поскольку именно к этой валюте привязан топливный акциз.

«То есть все факторы компенсируются, и цены останутся стабильно высокими», — резюмировал Шевчишин.

Реклама

Восстановление наиболее проблемных участков трасс, в частности, Киев-Чоп и Одесской трассы, начнется только после установления стабильно теплой погоды (+5…+10°C). До этого времени перевозчики будут продолжать нести повышенный ущерб из-за состояния дорожного полотна.

Напомним, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в феврале. Среди основных причин — это девальвация гривны, а потому водители должны быть готовы к удорожанию.