Из-за погоды ожидается рост цен на продукты: что подорожает больше всего

Весенние холода сдвинули сроки созревания овощей, что скоро отразится на ценах для потребителей. / © pixabay.com

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Погодные аномалии этой весны, в частности, морозы, холод и снег, повлияли не только на ранние полевые культуры, но и на овощные культуры — огурцы, помидоры, перец.

Об этом рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич в эфире КИЕВ24.

По его словам, созревание овощей сместится, что, в свою очередь, отразится на ценовой политике.

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"Это, безусловно, на рынке отразится - будет расти", - отметил Томич.

В то же время, эксперт отметил, что точно спрогнозировать уровень подорожания пока невозможно, однако увеличение цен будет.

Он добавил, что овощи уже сейчас недешевы, а высокая импортная зависимость не позволит ценам взлететь слишком резко.

«Слишком резкого подорожания не будет — за счет импорта. Баланс все-таки здесь будет. Но подорожание будет», — подчеркнул глава Союза крестьянства.

Напомним, в этом году общая стоимость пасхальной корзины будет колебаться от 426 грн до 1113 грн в зависимости от ее наполнения.