Из-за прайс-кепов Украина использует лишь часть потенциала импорта — Немчинов

Об этом заявил вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

«С физической точки зрения, с технической, на сегодняшний день у нас пересечений достаточно. И сегодня импорт, который мы получаем, мы используем менее 20% от физической возможности», — отметил эксперт.

По его словам, причиной этого являются, в частности, действующие прайс-кепы, ограничивающие возможность трейдинга.

«То, что вы говорите о прайс-кепах — это одна из таких преград, которая мешает делать импорт больше. На этой неделе цены в Европе отличались от цен в Украине почти в два раза, и цена в Европе была выше прайс-кепов, которые установлены у нас в пиковые часы. Поэтому, безусловно, стимул для импорта с точки зрения трейдинга нет ни одного. То есть, ты должен купить дороже, чем можешь продать. Понятно, что как бизнес, как трейдинг это не работает», — объяснил Немчинов.

Он подчеркнул, что импорт сейчас экономически выгоден только для отдельных крупных промышленных потребителей, стремящихся гарантировать бесперебойное энергоснабжение.

«Только непосредственно крупный потребитель, какое-то промышленное предприятие, которое хочет себя обеспечить, условно, полностью электрической энергией и не попадать в графики отключений, они могут купить эту дорогую электрическую энергию, которая дороже почти в два раза, чем на рынке Украины», — добавил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что текущая ценовая политика нуждается в пересмотре, ведь именно прайс-кепы фактически ограничивают объем электроэнергии, которая могла бы поступать на украинский рынок из ЕС.

«Наличие таких прайс-кепов сегодня сдерживает наполнение рынка Украины электрической энергией», — подытожил Немчинов.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что повышение граничных цен на электроэнергию в пиковые часы позволило стабилизировать рынок и создало условия для более активного использования импорта.