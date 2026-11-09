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Из-за российских обстрелов и блокировки портов: Метинвест сократил уплату налогов на 6%
Российские удары по металлургическим предприятиям и блокирование черноморских портов уже напрямую отразились на налоговых поступлениях в бюджет. За январь-сентябрь 2026 года Группа Метинвест уплатила 13 млрд грн налогов и сборов – это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего сократились поступления от НДС — на 36%, до 914 млн грн. Налог на прибыль снизился на 26%, до 1 млрд грн.
Ключевым фактором стали прямые российские атаки на производство. В сентябре "Каметсталь" и совместное предприятие "Запорожсталь" прекратили работу после обстрелов. Всего в августе-октябре два комбината пережили шесть атак с применением 27 баллистических ракет. И это без учета регулярных ударов "шахедами" и КАБами.
Ситуацию усугубляет блокада черноморских портов. Из-за нее металлургам все сложнее экспортировать продукцию, а альтернативная логистика дороже. Дополнительное давление создают сокращенные квоты ЕС на украинскую сталь, CBAM, а также рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки.
«Мы очутились в критической точке. Металлурги лишаются возможности производить и экспортировать сталь, а страна рискует потерять рабочие места и миллиарды гривен налогов», — говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
По его словам, правительству необходимо, прежде всего, работать над восстановлением портовой логистики и активнее отстаивать интересы украинской металлургии в ЕС — в частности, по квотам и финансовой составляющей CBAM.
В Метинвесте предупреждают: если производство будет и дальше сокращаться из-за обстрелов, логистической блокады и внешних ограничений, вместе с ним будут падать и налоговые поступления, от которых зависят государственный бюджет и промышленные общины.
Как известно, за 2022-2025 годы Метинвест инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд. грн. на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд. грн. — на нужды Сил обороны в рамках инициативы «Стальной Фронт». Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.