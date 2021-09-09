Из-за скачка инфляции НБУ снова поднял учетную ставку

Таким образом, НБУ продлил цикл повышения ставок, начавшийся в марте.

Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

"Учитывая имеющийся баланс рисков и близость фактической динамики макропоказателей к текущему прогнозу, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Это решение соответствует прогнозной траектории ставки", — отметил он.

По словам Шевченко, в случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий НБУ готов и дальше применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.

Напомним:

Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Таким образом ее размер определяет цену кредитов на рынке.

— это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Таким образом ее размер определяет цену кредитов на рынке. Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых. Следующее повышение состоялось 16 апреля — до 7,5% годовых.

Следующее повышение состоялось 16 апреля — до 7,5% годовых. Затем НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% с 18 июня. После этого НБУ решил повысить ставку с 23 июля 2021 года до 8,0% годовых.

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