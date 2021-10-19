Из-за солнечной электростанции может остановиться работа промышленного гиганта в Днепропетровской области

Работники Никопольского ферросплавного завода не имеют возможности отремонтировать электросети.

Инвесторы бывают разными. Кто-то и правда, несмотря на все проблемы в нашей коррупционной системе, делает добрые и прибыльные для всех дела. А кто-то прибегает к грязным аферам и даже к откровенному шантажу Украины. Именно это сейчас происходит на одном из стратегических предприятий.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на канале "2+2".

Никопольский завод ферросплавов — стратегический объект Днепропетровской области, и настоящий монстр украинской металлургии. Здесь изготавливают ферросплавы — сплавы железа с различными химическими элементами. На заводе работает около шести тысяч человек. Это самое большое ферросплавное предприятие в Европе и второе в мире по объему производства марганцевых сплавов.

Но сейчас оно оказалось на грани техногенной катастрофы. Часть электрооборудования предприятия давно износилась. Целая линия высоковольтных опор — в критическом состоянии. Линии электропередач необходимо срочно ремонтировать, иначе в любой момент может произойти авария — обрыв линии электропередач. Тогда за считанные секунды предприятие останется без электроэнергии. Это предприятие — градообразующее, многие отрасли связаны, поэтому под угрозой окажутся до 200 тысяч человек.

Аварийное отключение электроэнергии на заводе может повлечь за собой много человеческих жертв. Во время плавления в печи выделяется ферогаз, который является крайне ядовитым. Во время нормальной работы предприятия все ядовитые отходы выходят наружу через вентиляцию, но без электроэнергии она не будет работать. В цехе в одну смену работает около 500 человек.

Чтобы не допустить техногенной катастрофы, нужно немедленно ремонтировать электросети. Сделать это работники завода могут, но им не дают. Препятствует чужая солнечная электростанция, которая размещена на их территории. Владелец солнечной электростанции — ООО "Экотехник Никополь", которое раньше арендовало помещение ферросплавного завода и было подключено к его электросетям.

Для планового ремонта электроопор необходимо временно отключить от света электрическую подстанцию НЗФ-5, но "Экотехник Никополь" на отключение подстанции разрешения не дает, причины не объясняет.

"Мы лишены возможности выполнить ремонтные работы, потому что ООО "Экотехник Никополь" саботирует эту ситуацию", — говорит руководитель юридического отдела АО "Никопольский завод ферросплавов" Инна Жаринова.

Солнечную электростанцию построили якобы за иностранные инвестиции — канадская компания Refraction Asset Management. Торжественное открытие состоялось в январе 2018-го. Тогда в СМИ сообщили, что эти почти 11 млн евро инвестиций — первые в рамках соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Тогда ферросплавный завод пошел на встречу зеленой энергетике и позволил расположить солнечную электростанцию на территории их предприятия. Проект подключения СЭС имел четыре варианта подключения к общей системе электроснабжения. Самым дешевым вариантом было присоединение через сети ферросплавного завода.

Руководство завода выдвинуло ряд технических требований о присоединении. Однако технические требования владельцы СЭС не выполнили. Несмотря на это оператор распределения ДТЭК незаконно присоединил солнечную электростанцию к сетям ферросплавного завода. Незаконно — потому что завод не предоставил разрешений на использование их электролинии.

"Эта компания нам не предоставила в установленном порядке все те документы, которые требовал договор о присоединении к электросетям", — говорит Инна Жаринова.

А после присоединения к сетям завода владельцы небольшой солнечной электростанции начали диктовать собственные условия мощному металлургическому гиганту. По факту владельцы СЭС не дают возможности ферросплавному заводу ремонтировать собственные сети. Представители ООО "Экотехник Никополь" считают себя пострадавшими — мол, потому что завод отключил их солнечную электростанцию от электроснабжения. Но руководители ферросплавного завода говорят, что отключили солнечную электростанцию, потому что им надо ремонтировать сети, к которым она была подключена.

Кроме того, в ООО "Экотехник Никополь" давно закончились договоры аренды, согласно которым они сохраняли свое оборудование на территории завода, рассказал генеральный директор Никопольского ферросплавного завода Владимир Куцин.

Пиар-история о якобы 11 млн евро канадских инвестиций, на которые якобы и построили солнечную электростанцию, вероятно фикция.

"Официально заявляю, что Никопольский ферросплавный завод никогда ни с одним канадским инвестором не имел никаких отношений. И не имеет и сегодня", — сказал Владимир Куцин.

"Гроші" получили инсайдерскую информацию, свидетельствующую о том, что солнечную электростанцию построили не по иностранные инвестиции, как это объявили в СМИ, а за взятые в кредит деньги в украинского банка. И эти деньги до сих пор не вернули. А часть могли, так сказать, пустить мимо кассы. Ведь такая солнечная электростанция никак не может стоить до 11 млн евро, говорят эксперты.

Директор ООО "Экотехник Никополь" Валентина Белякова говорит, что солнечную электростанцию построили таки за сумму в около 11 млн евро, которые предоставил канадский инвестор.

"Потом было сделано рефинанс", — пояснила директор ситуацию с кредитом в банке. На какую сумму сделан рефинанс, ответила, что "это конфиденциальная информация. Коммерческая".

То есть компания использовала на строительство СЭС значительную часть кредитных средств.

Кредит, взятый ООО "Экотехник Никополь", заморожен. А сама солнечная электростанция — под залогом в банке. сейчас она не работает. А ООО "Экотехник Никополь" через суд требует от ферросплавного завода разрешения на пользование их электросетями.

Самое главное и то, что смущает жителей Никополя — пока длится судебная тяжба вопрос с ремонтом аварийных электролиний никоим образом не двигается и в любой день может произойти техногенная катастрофа, роковая для целого региона.

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