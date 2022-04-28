Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов

Из-за торговых барьеров на внешних рынках металлопродукции — протекционистских пошлин и ограничений — Украина недополучила $3 млрд.

Украина не смогла отправить за границу 3,5 млн тонн продукции — такие финансовые убытки эквивалентны потере крупного металлургического завода.

Об этом говорится в исследовании GMK Center "Торговые ограничения на рынках металлопродукции". Всего же потери экономики Украины от действующих на внешних рынках торговых барьеров оцениваются в 1,8-2,0% ВВП, подсчитали аналитики.

«Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода, на котором работало более 10 тыс. чел. Также это означает минус $3 млрд экспортной выручки и минус 2% ВВП», – подчеркнул директор GMK Center Станислав Зинченко.

Наиболее масштабный ущерб среди торговых барьеров против металлопродукции из Украины – антидемпинговые пошлины на г/к рулон в ЕС и арматуру в Египте. Срок их действия истекает в 2022 году.

Также ощутимы спецпошлины США – на г/к толстолистовой прокат, г/к рулон, арматуру и трубы.

При этом протекционизм на мировых рынках только усиливается. Так, в марте 2022 года пошлины на импорт толстолистового проката из Украины продлили Мексику. Ограничение установлено на 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС значительно подорожал металл: из-за войны Украины не может поставлять свою продукцию на рынок ЕС, а защищенные пошлиной европейские производители оказались не способны покрыть потребности рынка. Сейчас ЕС заговорил об отмене всех импортных пошлин на продукцию из Украины в год.

Ранее Великобритания отменила импортные пошлины и квоты на все украинские товары. Такой шаг позволит Украине сберечь тысячи рабочих мест, заявил президент Владимир Зеленский. В среднем импортная пошлина на товары из Украины в Британии составила 22%.