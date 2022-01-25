Из-за угрозы вторжения РФ в мире могут существенно возрасти цены на газ и нефть: прогноз от МВФ

Как отметили в МВФ, однако темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долго.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что из-за ситуации с безопасностью вокруг украинских границ и угрозы широкомасштабного вторжения России следует ожидать дальнейшего роста цен на газ и нефть в мире.
Об этом на брифинге заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
В то же время она отметила, что в результате темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще длительное время.
"Последствием ( нападения РФ на Украину – ред. ) для энергетических рынков, вероятнее всего, будет дальнейший рост цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира", — заявила она.
Стоит отметить, представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставки в Европу дополнительного объема газа в случае вторжения России в Украину.
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