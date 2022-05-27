Из-за украинских "бензиновых туристов" правительство Венгрии ввело ограничения на АЗС

Автомобили с иностранными номерами не смогут заправиться бензином и дизелем по фиксированным государственным ценам, введенным венгерским правительством.
С пятницы, 27 мая, автомобили с иностранными номерами смогут заправляться на АЗС в Венгрии только по розничным ценам, которые значительно выше фиксированных государством.
Об этом сообщил руководитель офиса премьер-министра Гергель Гуляш, передают венгерские СМИ.
В правительстве Венгрии считают, что такие ограничения прекратят, в частности, "бензиновый туризм" из Украины.
"В Украину из Венгрии приезжали дилеры с большими автомобилями или даже двойными топливными баками, чтобы затем продавать заправленное топливо на родине по более высокой цене", — сообщает издание Autonavigator.
Официальная цена топлива на АЗС Венгрии с ноября 2021 составляет 480 форинтов за литр (около 40 гривен). С 27 мая по фиксированной государственной цене можно будет заправлять только автомобили с венгерскими номерами.
Иностранцы смогут приобрести горючее по розничным ценам. Для легковых и грузовых автомобилей с завтрашнего дня цена составит 661 форинт за литр бензина (54,2 грн) и 679 форинтов за литр (55,7 грн) за литр дизтоплива.
Напомним, в Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. По словам замминистра экономики Дениса Кудина, это произойдет, когда дефицит горючего на рынке Украины исчезнет.
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