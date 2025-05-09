Из-за вероятной неуплаты военного сбора сыном Порошенко госбюджет мог недополучить миллионы гривен - СМИ

Алексей Порошенко

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Старший сын нардепа Петра Порошенко Алексей в течение 2023-2024 годов вероятно не платил военный сбор и налоги на доходы физических лиц с деятельности его зарубежных фирм, чем мог нанести ущерб государственному бюджету около 770 млн грн. Теперь Алексею грозит ответственность перед законом, сообщает "Закон и Бизнес".

По данным издания, специалисты по налогообложению проанализировали информацию по Алексею Порошенко и обнаружили отсутствие налоговых выплат в государственный бюджет за последние два года.

"Согласно действующему законодательству, физическое лицо - резидент Украины, которое получает доходы за рубежом, обязано платить налоги и военный сбор. В течение 2023-2024 годов сын бывшего президента Петра Порошенко - Алексей не уплатил ни копейки военного сбора и налога с доходов физлиц", - пишет "ЗиБ".

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Как сообщается, международные договоры об избежании двойного налогообложения не регулируют вопрос о взыскании военного сбора вообще.

"Это означает, что даже при условии уплаты налога на доходы в стране пребывания без необходимости погашения разницы, резидент Украины должен платить, начиная с 2014 года, 1,5%, а с 1.01.2025 - 5% военного сбора от суммы средств, полученных за рубежом.

Алексей Порошенко является бенефициаром нидерландской компании Central European Investments B.V., которой в 2023 году украинские предприятия перечислили около 4 млрд грн дивидендов. Эти средства, вероятно, были получены им как доход. В таком случае ущерб государственного бюджета от неуплаты налогов за 2023 год составляет около 770 млн грн", - отмечают в издании.

Кроме того, как пишет издание, младший Порошенко связан с рядом компаний в Сингапуре, Австрии, Люксембурге, Литве, Кипре и Нидерландах, что, по мнению экспертов, может указывать на дополнительные источники иностранных доходов. В случае уплаты налога за рубежом, плательщик должен был бы предоставить в Украину справку от налогового учреждения соответствующей юрисдикции. По данным экспертов, такая справка подана не была.

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Эксперты отмечают: отсутствие военного сбора с иностранных доходов, которые могли бы быть направлены на финансирование Вооруженных сил Украины, требует реакции со стороны украинских контролирующих органов и запросов к их зарубежным коллегам.

Как сообщалось ранее, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации.

На отца Алексея Петра Порошенко были наложены санкции. Также Порошенко старшего подозревают в государственной измене за торговлю с террористами ОРДЛО, сотрудничество с Россией в войну, участие в незаконном отчуждении вместе с партнером по бизнесу Медведчуком нефтепровода и др.