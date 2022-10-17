Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз – Всемирный банк

Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз, ситуация может ухудшаться.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи заявил, что до конца 2022 года 25% населения Украины будут жить в бедности по сравнению с чуть более 2% до войны. А к концу 2023 года эта цифра может вырасти до 55%.

Об этом пишет Reuters.

"Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, намного тяжелее", — сказал он.

Прогнозы Всемирного банка по экономике Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Она также отметила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

"Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки вызов", — объяснила она.

А в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

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