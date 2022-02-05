Из-за запрета экспорта из Беларуси яблок и капусты будут страдать украинские фермеры

Из-за запрета экспорта из Беларуси яблок и капусты будут страдать украинские фермеры

Спрос на эту агропромышленную продукцию в соседней стране снизится.

В Беларуси перестали выдавать сертификаты для экспорта яблок, капусты и лука из Беларуси даже для их поставки в Россию. Такая ситуация стала неприятным сюрпризом для украинских садоводов и огородников, поскольку спрос на их продукцию в соседней стране, соответственно, уменьшится.

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает издание EastFruit со ссылкой на пресс-секретаря белорусского правительства Александра Исаева.

На своей странице в Facebook представитель председателя Совета министров РБ сообщил о правительственном определении, принятом накануне, которым "вывоз лука, капусты белокочанной и яблок независимо от страны происхождения за пределы Республики Беларусь осуществляется по разовым лицензиям".

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Это постановление еще не было опубликовано и не вступило в силу, однако трейдеры сообщают, что экспорт из Беларуси этих овощей и фруктов уже практически остановлен – получить необходимые документы невозможно.

После эмбарго Беларуси на импорт фруктов и овощей из ЕС и ряда других стран, в которые не была включена Украина, украинские фермеры получили большой рынок сбыта для яблок и капусты.

Из-за запрета на поставку этой продукции даже в Россию спрос на украинские яблоки и капусту в Беларуси существенно снизится.

Напомним, белорусское правительство приняло постановление, которым расширен перечень стран, в отношении которых применены экономические санкции — продовольственное эмбарго. Теперь санкции относятся также к Лихтенштейну и Сербии.

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