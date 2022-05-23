Из-за завышенных цен на топливо: в Украине начали проверки АЗС

Из-за завышенных цен на топливо: в Украине начали проверки АЗС

Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций.

Ведомство начало получать жалобы от потребителей касательно завышенных цен на АЗС.

Об этом говорится на сайте Госпродслужбы.

"За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д. По поручению премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего", — говорится в сообщении.

В Черновицкой области начаты проверки пяти АЗС ООО "ПП-ОЙЛ", где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр.

По итогам проверки на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.

Напомним, в Украине приостановили государственное регулирование цен на топливо: сколько может стоить дизель и бензин.

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